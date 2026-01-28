El bodegón que tiene un bar oculto en el subsuelo y combina historia, tradición y barrio:

En pleno corazón de Parque Avellaneda, se encuentra Olivera, uno de los bodegones que mantiene viva la identidad de la gastronomía en el barrio. Ubicado en Avenida Olivera 901, el local gastronómico supo cómo combinar historia, cocina tradicional y espíritu barrial.

El bodegón nació en un espacio que ya existe desde 1943, pero en aquellos años era un café de barrio atendido por inmigrantes españoles. Luego de remodelaciones, Olivera fue reabierto en el 2022, pero conservando la originalidad: mesas de madera, ambiente cálido y una propuesta pensada para comer bien, en abundancia y sin vueltas.

Además, los fanáticos del tango dicen presente en el bodegón ya que los jueves y viernes hay show en vivo.

El clásico menú de Olivera

La carta del bodegón Olivera se apoya en los clásicos de un bodegón porteño: empanadas fritas, pastas caseras, platos de olla servidos en cazuelas de barro y distintos tipos de cortes de carnes a la parrilla.

Entre los más pedidos se destacan los sorrentinos y ravioles caseros, las milanesas XXL, los riñoncitos a la provenzal y las clásicas parrilladas para compartir. Las porciones son generosas y los precios, acordes al estilo popular del lugar.

Eso no es lo único, ya que los postres no se quedan atrás y completan la experiencia con recetas tradicionales: flan casero, panqueques y tiramisú, fieles al manual bodegonero.

Olivera tiene un bar oculto en el subsuelo

Otra de las cosas que diferencia a este bodegón del resto es el bar oculto que está en el subsuelo con una estética de los años 50 y guiños al tango. La carta ofrece una amplia lista de vinos exclusivos y cócteles para disfrutar durante la noche, una experiencia distinta dentro del mismo sitio.

Más que un bodegón, Olivera se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos de toda la vida del barrio, familias y nuevos comensales que llegan para disfrutar de una gastronomía clásica de barrio.

Cabe destacar que el bodegón está abierto de miércoles a domingo de 12 a 1 horas y el bar de 19 a 1 horas.