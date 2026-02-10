Bodegón 1901, River Plate. Foto: River Plate.

El nuevo bodegón de River llamado Bodegón 1901 se suma a la escena gastronómica porteña con una propuesta que rinde homenaje a la cocina clásica argentina, esa que prioriza platos abundantes, recetas caseras y sabores exquisitos. El espacio gastronómico está ubicado en la Belgrano Baja casi esquina Sivori.

La carta recorre los grandes infaltables del bodegón. Entre las entradas, aparecen opciones para compartir como albóndigas con salsa pomodoro y empanadas, croquetas, burratinas.

En los platos principales, el menú se vuelve más contundente: milanesas en distintas versiones, pastas, carnes clásicas, pescados y recetas bien tradicionales como el matambre a la pizza o la suprema a la florentina.

También hay lugar para quienes buscan algo más liviano, con una selección de ensaladas clásicas, desde la Caesar hasta la caprese, además de opciones frías como la mayonesa de ave. Para tomar, la propuesta incluye bebidas sin alcohol que acompañan bien cualquier elección del menú.

Cuánto sale comer en el Bodegón 1901 en febrero 2026

Si bien no se destaca por ser un bodegón económico, la propuesta apunta a un público que elige la comida casera, los platos abundantes y un entorno ligado a la identidad del club. Algunos de los precios son los siguientes:

Mini albóndigas con salsa pomodoro y pan de pizza: $28.000

Empanadas soufflé (2 unidades) se osobuco braseado: $22.000

Burratina con tomate cherry, aceitunas negras, verdes y palta: $31.000

Milanesa napolitana con fritas: $45.000

Milanesa con tortilla: $48.000

Suprema a la florentina con puré: $31.000

Fusilli al fierrito en escarpado de mar: $38.000

Ravioles de espinaca con pulpetines de ternera con pomodoro & albahaca: $32.000

Sorrentinos de jamón y queso con salsa a elección: $37.000

Lomo en salsa de vermut y pimienta con gratel de papas: $75.000

Penca de trucha entera con salsa de roquefort, champiñones y espinaca cocida: $90.000

Ensalada Caesar: $29.000

Ensalada caprese: $21.000

Cómo llegar al Bodegón 1901

El bodegón está ubicado dentro de la cancha de River, que queda en avenida Presidente Figueroa Alcorta 7597, en el barrio porteño de Núñez. Se puede llegar tanto en transporte público como en vehículo.

En transporte público, una de las opciones es utilizar la línea D de subte hasta la estación Congreso de Tucumán y luego continuar a pie unas 15 o 20 cuadras. También se puede llegar en tren a través de la línea Mitre, ramal Tigre, bajando en las estaciones Núñez o Rivadavia, desde donde se camina entre 10 y 15 minutos hasta el estadio. Además, varias líneas de colectivo circulan por la zona, entre ellas la 15, 28, 29, 37, 42, 45, 57, 60, 130 y 152.

Para quienes deciden ir en auto, se puede acceder al estadio por las avenidas del Libertador, Lugones o Cantilo. En días de partido o eventos masivos suele haber cortes de tránsito y alta congestión vehicular, por lo que se recomienda llegar con anticipación y tener en cuenta que los estacionamientos privados de la zona se completan rápidamente.