Festival de hamburguesas en Buenos Aires: cuándo es el evento que tendrá degustaciones y música en vivo
El gran evento es uno de los más esperados por los fanáticos de este plato y este año sumará locales gastronómicos nuevos.
Este jueves 12 de febrero Vicente López vivirá una noche a pura degustación de hamburguesas, uno de los platos favoritos de la gastronomía local. Entre las 18:00 y 00:00 horas se llevará a cabo una nueva edición de VL Burger, un evento para recorrer los distintos barrios del municipio con descuentos, promociones y shows en vivo.
En Munro, Il Fungo y CowoBongo ofrecerán promociones especiales de combos de hamburguesas y bebidas, y además habrá alternativas que incluyen cervezas artesanales y opciones sin carne. En el barrio de Villa Adelina, Galpón de White será el encargado de ofrecer una promoción que combina hamburguesas y pintas de cerveza a un precio totalmente accesible.
Por otro lado, en Florida, BR Burgers dirá presente con descuentos especiales pensados para el evento. Mientras tanto, en Vicente López, Emily Daniels ofrecerá 15% de descuento para quienes paguen los combos en efectivo. En Olivos, Cao Bar tendrá una propuesta de 2x1 en hamburguesas y tragos, y estará acompañada por un show en vivo.
Además, en la nueva edición de VL Burger se sumarán otros reconocidos locales del mundo gastronómico como ForestDan, Hormiga Negra, Vecino Cocina de Barrio y Lo de Carlitos, entre otros. El objetivo es que todos puedan asistir, por lo que habrá opciones vegetarianas y sin carne.
Cine gratis al aire libre en Buenos Aires: nueva cartelera con películas para los más chicos y mucha comedia
En el marco de la agenda cultural de verano “Casa Abierta”, el municipio de Vicente López continúa durante febrero con su amplia programación de cine gratis, con funciones en salas y al aire libre para toda la familia.
El Cine Teatro York, ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos, presentará una selección de películas de distintos géneros. Entre los destacados se encuentra el drama noruego “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, nominada a 9 premios Oscar y ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes, que se proyectará el jueves 13 de febrero a las 18:30 horas. También habrá cine argentino con “La muerte de un comediante”, protagonizada por Diego Peretti, el viernes 28 a las 18 horas.
Por otro lado, todos los sábados de febrero a las 18 horas, se proyectará “Historias extraordinarias”, de Mariano Llinás. Las comedias también estarán disponibles con un ciclo dedicado a John Waters, que incluirá “Multiple Maniacs” el miércoles 5 y “Hairspray” el jueves 6, con funciones a las 18:30 y 20:30 horas.
Además, el Centro Cultural Munro, ubicado en Vélez Sarsfield 4650, seguirá ofreciendo su ciclo de cine de terror, elegido por votación del público, y se podrán ver clásicos como “Drácula”, “Frankenstein”, “El resplandor” y “Los pájaros”, además de la película argentina “Cuando acecha la maldad”. Las funciones serán los miércoles y sábados a las 19 horas.
El C.C. Munro también ofrecerá propuestas para los más chicos, con animaciones como “Hijitus”, de Manuel García Ferré, y producciones nacionales actuales.
La animación japonesa tendrá un lugar especial con películas de Studio Ghibli. En Quinta Trabucco, ubicado en Melo 3050, se proyectará “Kiki – Entregas a domicilio” el miércoles 5 de febrero a las 20:30 horas, mientras que en el Cine Teatro York habrá funciones de “El viaje de Chihiro”, “La princesa Mononoke”, “La colina de las amapolas” y “Pompoko – La guerra de los mapaches” durante todo febrero.
Las funciones de febrero en Vicente López
JUEVES 12 DE FEBRERO
- 19.00 hs | Frankenstein – Centro Cultural Munro
- 20.30 hs | El viaje de Chihiro – Cine York
VIERNES 13 DE FEBRERO
- 18.30 hs | Valor Sentimental – Cine York
- 21.30 hs | Kiki: Entregas a Domicilio – Cine York
SÁBADO 14 DE FEBRERO
- 20.30 hs | La colina de las amapolas – Cine York
DOMINGO 15 DE FEBRERO
- 17.00 hs | El gigante egoísta – Centro Cultural Munro
- 18.00 hs | Historias Extraordinarias – Cine York
- 19.00 hs | Verano Trippin – Centro Cultural Munro
JUEVES 19 DE FEBRERO
- 19.00 hs | El resplandor – Centro Cultural Munro
- 19.00 hs | No son 30 pesos – Lumiton
- 20.30 hs | Kiki: Entregas a Domicilio – Cine York
VIERNES 20 DE FEBRERO
- 20.30 hs | La princesa Mononoke – Cine York
SÁBADO 21 DE FEBRERO
- 18.00 hs | Mi novia es un fantasma – Lumiton
- 20.30 hs | Pompoko: La guerra de los mapaches – Cine York
DOMINGO 22 DE FEBRERO
- 17.00 hs | El patalarga – Centro Cultural Munro
- 18.00 hs | Historias Extraordinarias – Cine York
- 19.00 hs | Cuando acecha la maldad – Centro Cultural Munro
JUEVES 26 DE FEBRERO
- 19.00 hs | Los pájaros – Centro Cultural Munro
- 19.00 hs | Inmigrantes en Vicente López – Lumiton
- 19.00 hs | Carlos Gesell, mi padre – Lumiton
- 20.30 hs | La colina de las amapolas – Cine York
VIERNES 27 DE FEBRERO
- 20.30 hs | El viaje de Chihiro – Cine York
SÁBADO 28 DE FEBRERO
- 18.00 hs | La muerte de un comediante – Cine York
- 20.30 hs | Antártida: Dominio Uno – Cine York
- Entradas: gratuitas, por orden de llegada.