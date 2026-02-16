Bodegón IL Vero Arturito. Foto: Instagram/ilveroarturito

En el corazón de Palermo se encuentra Il Vero Arturito, un bodegón que se ganó el reconocimiento de los vecinos y visitantes por su atención de primer nivel y sus platos abundantes, elaborados con ingredientes de calidad. Con una propuesta clásica y generosa, el restaurante se convirtió en una opción ideal para disfrutar de una comida bien porteña en un ambiente cálido y familiar.

Ubicado en Bonpland 1712, este emblemático espacio gastronómico forma parte del tradicional circuito de bodegones de la Ciudad de Buenos Aires, donde las porciones son protagonistas y el sabor es la clave de cada preparación. Además, en su menú ofrecen gran variedad de opciones sin TACC.

El bodegón permanece cerrado los lunes y abre de martes a viernes de 18 a 00 horas. Además, los sábados funciona en doble turno: de 12 a 16 y de 18 a 00 horas, mientras que los domingos atiende de 12 a 16 horas.

Además, ofrece un beneficio especial de dos horas de estacionamiento gratuito en el garaje ubicado en Bonpland 1744.

Las especialidades del bodegón Il Vero Arturito

Bife de lomo Arturito con papas rejilla y huevo: $55.000

Milanesa de ternera con guarnición: $31.000

Mejillones a la provenzal: $19.500

Rabas a la romana: $28.000

Trucha al roquefort: $39.000

Canelones de verdura y jamón: $28.500

Provoleta sin TACC: $14.500

Muzzarella a la milanesa sin TACC con fileto: $19.500

Suprema de pollo sin TACC: $15.400

Mostacholes sin TACC: $21.500

Higos en almíbar con nueces: $7.500

Bombón tentación bañado en helado: $9.500

Gran brownie Arturito: $17.500

Tiramisú casero: $14.500

Flan casero sin TACC: $6.500

Mousse de chocolate casero sin TACC: $15.500

“Il Vero Arturito en Palermo es una joyita para quienes buscamos opciones sin gluten”, “La atención de los mozos fue excelente: súper atentos, cordiales y siempre dispuestos a responder dudas o sugerir platos con una sonrisa”, “Muy buenas pastas abundantes, la atención del personal es muy buena”, “El lugar es sencillo, prolijo, cómodo. Ideal para ir en familia o con amigos”, opinaron algunos de los comensales.

Cómo llegar a Il Vero Arturito

En transporte público:

Se puede llegar en la línea D de subte, bajando en la estación Palermo y caminando unas pocas cuadras hasta el local. También circulan por la zona varias líneas de colectivo, entre ellas la 141 y la 168, que cuentan con paradas cercanas sobre avenidas principales del barrio.

En auto:

Desde el centro porteño se puede acceder por Av. Santa Fe o Av. Juan B. Justo, mientras que quienes lleguen desde zona norte pueden hacerlo a través de Av. del Libertador y luego conectar con las calles internas de Palermo. Además, el restaurante ofrece el beneficio de dos horas de estacionamiento gratuito en un garaje ubicado en Bonpland 1744, a pocos metros del local.