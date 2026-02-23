Moon Box, Cerro Catedral. Foto: Instagram @moon__trips

Las casas contenedor revolucionaron la arquitectura por su practicidad: en plazos muy cortos permiten resolver viviendas modernas, sustentables, funcionales y más accesibles que la construcción tradicional. Ahora, esa misma lógica dio un paso más y llegó al rubro hotelero. En uno de los destinos turísticos más visitados de Argentina, un proyecto innovador demuestra que la arquitectura modular también puede ofrecer diseño, confort y rapidez de ejecución en plena naturaleza.

Moon Box, Cerro Catedral. Foto: Booking.

Ante la necesidad de llegar a la temporada de esquí sin demoras, el estudio GFM Arquitectos apostó por un sistema de construcción modular para levantar un hotel de 500 m² en apenas 110 días. El proyecto, llamado Moon Box, se emplaza en la base del Cerro Catedral, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche, y fue concebido bajo una lógica de máxima eficiencia.

Moon Box, Cerro Catedral. Foto: Booking.

Un refugio para esquiadores y aventureros en el Cerro Catedral

El entorno natural —con grandes amplitudes térmicas y una logística desafiante— exigía una alternativa que evitara los extensos plazos de la obra tradicional. Desde el estudio explican que el complejo fue pensado como refugio para esquiadores y caminantes de montaña, donde la reducción de tiempos de ejecución resultaba clave.

Moon Box, Cerro Catedral. Foto: Instagram @moon__trips

El encargo de Moon Travel implicaba inaugurar a tiempo para el invierno, lo que obligó a una planificación precisa. Para cumplir con el cronograma se implementaron módulos con estructura metálica UPN y cerramientos en steel framing. El trabajo se desarrolló en paralelo: mientras en Buenos Aires se fabricaban las unidades, en Bariloche avanzaban las tareas de infraestructura y preparación del terreno.

La obra —357 m² cubiertos y 148 m² semicubiertos— se compone de 20 módulos prismáticos de 3 por 7 metros, que llegaron prácticamente terminados, con revestimientos simil madera, cocinas, baños y mobiliario instalados.Una vez trasladados y posicionados los módulos, la etapa final fue rápida: solo restó vincularlos a las redes sanitaria y eléctrica.

Moon Box, Cerro Catedral. Foto: Instagram @moon__trips

El resultado es un hotel boutique que combina confort, eficiencia constructiva y una respuesta arquitectónica sustentable, especialmente adaptada a las condiciones climáticas de la Patagonia. “El alojamiento dispone de zona de cocina totalmente equipada con nevera y cafetera, TV de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha”, explican desde Booking.

¿Dónde está ubicado el hotel Moon Box?

El hotel Moon Box está ubicado estratégicamente en la calle Del Bajo 480, en el corazón de Villa Catedral, en la base del Cerro Catedral. Su cercanía privilegiada a los medios de elevación lo convierte en un punto de partida ideal para esquiadores y amantes de los deportes de invierno que buscan aprovechar al máximo cada jornada en la montaña, sin perder tiempo en traslados.

La zona ofrece una auténtica villa de montaña con servicios, restaurantes y diversas propuestas de alojamiento. En la cumbre, situada a 2.388 metros sobre el nivel del mar, se pueden realizar actividades durante todo el año, tanto en temporada de nieve como en verano.

Moon Box, Cerro Catedral. Foto: Booking.

Se puede llegar en auto particular o en transporte público. Desde el aeropuerto internacional de San Carlos de Bariloche, el recorrido demanda aproximadamente 60 minutos.