Planetario Galileo Galilei. Foto: Buenos Aires Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires presenta propuestas únicas para cerrar las vacaciones de verano. En esta ocasión, el barrio de Palermo se transformará en el protagonista con el Festival Planetario, un evento multidisciplinario que combinará funciones astronómicas tradicionales, experiencias artísticas de vanguardia y actividades de divulgación científica de alto nivel.

Durante toda la tarde, los asistentes podrán disfrutar de funciones inmersivas, actividades didácticas en el domo, música y charlas a cargo de expertos, pensadas para que chicos y grandes descubran lo fascinante del universo que nos rodea. Seguí leyendo para conocer la fecha y la programación completa del festival.

Llega el Festival Planetario. Foto: Turismo Buenos Aires.

Festival Planetario en Palermo: fecha, lugar y programación del evento

El Festival Planetario se realizará el 28 de febrero, a partir de las 13 h, en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en Av. Sarmiento, en pleno corazón de Palermo.

La programación especial de esta única jornada incluye:

Funciones Inmersivas

13 h - Agujeros negros : un viaje hacia lo desconocido para entender estos fenómenos cósmicos. Es una actividad arancelada y podés sacar las entradas a partir del miércoles 25.

14 h - Universo en movimiento: un recorrido atrapante por el cosmos que demuestra que nada en el cielo está quieto. Es una actividad arancelada y podés sacar las entradas a partir del miércoles 25.

Planetario de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Instalación Interactiva en el Domo

15:30 y 16:30 h - Después de tantas eras de ausencia: una obra audiovisual desarrollada por Sebastián Verea junto al Instituto de Ciencias de la Computación (UBA-CONICET). Esta experiencia explora los vínculos entre la vida biológica y la artificial mediante modelos matemáticos y sistemas autoorganizativos, transformando el domo en un lienzo digital vivo. Es una actividad gratuita, el ingreso será por orden de llegada (con un cupo de 250 asistentes).

Música y Ciencia

18 h - Entre tango y mate: se presenta la orquesta femenina Sciammarella Tango junto al matemático Pablo Amster. Harán un espectáculo que fusiona la música ciudadana con conceptos matemáticos, rescatando tangos históricos e historias olvidadas a través de piano, bandoneón, contrabajo y violín. Es una actividad gratuita, el ingreso será por orden de llegada (con un cupo de 250 asistentes).

Llega el Festival Planetario.

Charla Magistral

19:30 h - Encuentro con Diego Golombek: el reconocido biólogo e investigador del CONICET cerrará la jornada invitando a pensar la ciencia en la vida cotidiana, con su característico estilo que combina rigor y humor. Es una actividad gratuita, el ingreso será por orden de llegada (con un cupo de 250 asistentes).

Observaciones por telescopio

Al caer la noche, y si el cielo está despejado, los telescopios saldrán al espacio para observar el cielo de Buenos Aires junto a los astrónomos. Es una actividad gratuita, el ingreso será por orden de llegada (con un cupo de 250 asistentes).

De esta manera, el Festival Planetario se convierte en una propuesta única para cerrar las vacaciones de verano en familia, aprendiendo sobre el cielo que nos rodea.