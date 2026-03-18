Finde XXL y escapada gastronómica. Foto: Freepik.

Para quienes eligen pasar un fin de semana XXL disfrutando una experiencia gastronómica abundante, de esas en las que el hambre no es un problema y el plan es comer sin apuro, El Rancho se presenta como una opción ideal para una escapada en familia o con amigos.

Ubicado sobre la Avenida Jorge Newbery, a la altura del kilómetro 30,5, este bodegón ofrece una propuesta de parrilla y pastas libres por $42.000 por persona, con un menú pensado para quienes disfrutan de porciones generosas y una larga sobremesa.

Bodegón El Rancho. Foto: Instagram/elrancho.ar

Qué incluye la experiencia gastronómica de El Rancho

La experiencia comienza con una recepción que incluye tortas fritas, empanada frita de carne cortada a cuchillo y una picada de fiambres. Luego llega uno de los platos fuertes: la parrillada libre, con cortes clásicos como asado, chorizo, morcilla, matambre y pollo, entre otras opciones.

Bodegón El Rancho. Foto: Instagram/elrancho.ar

Además, el servicio suma pastas libres con distintas variedades, entre ellas sorrentinos, fideos, ñoquis y ravioles, para completar una propuesta que combina sabores tradicionales y abundancia.

El menú también ofrece el cierre dulce: postre y churros para la merienda, una opción que extiende la experiencia gastronómica más allá del almuerzo.

Qué días y horarios abre El Rancho

El restaurante abre únicamente sábados, domingos y feriados, en el horario de 10:30 a 18:00 horas, y es importante tener en cuenta que el valor del cubierto no incluye bebidas.

Bodegón El Rancho. Foto: Instagram/elrancho.ar

Por su formato, suele convertirse en una salida elegida para reuniones familiares o encuentros con amigos, especialmente para quienes buscan pasar varias horas disfrutando de comida casera y parrilla en un entorno relajado.

Cómo llegar al bodegón desde CABA

Para llegar desde CABA a Avenida Jorge Newbery, a la altura del kilómetro 30,5, una de las opciones más rápidas es tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza, continuar luego por Camino de Cintura o enlazar con la Ruta Provincial 58 hacia Canning y, una vez en la zona, seguir por Avenida Jorge Newbery hasta alcanzar el kilómetro 30,5. El trayecto en auto suele demorar entre 35 y 45 minutos, dependiendo del tránsito.

Bodegón El Rancho. Foto: Instagram/elrancho.ar

También se puede llegar en transporte público: una alternativa es tomar el colectivo 51 desde Constitución hasta la zona de Jorge Newbery y La Horqueta, y desde allí caminar unos minutos hasta el destino. Otra opción es viajar en tren de la Línea Roca hasta El Jagüel y luego combinar con un colectivo que acerque a la avenida.