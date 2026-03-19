Un viaje a la Francia del siglo XIV en pleno Buenos Aires. Foto: dg-experience

Un viaje a Francia sin salir de Buenos Aires. Pero no solo a otro país, sino directo a una ciudad medieval cargada de historia. Esa es la propuesta de “La Última Fortaleza”, la experiencia inmersiva que desembarcó en el Pabellón Frers de La Rural y que invita a recorrer la imponente Carcassonne como si estuvieras en pleno año 1304.

Ubicada en el sur de Francia y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, Carcassonne revive en esta experiencia que combina historia, tecnología y aventura. El resultado es un viaje inmersivo donde podés recorrer murallas, mercados y pasillos como si realmente estuvieras en plena Edad Media.

La Última Fortaleza. Foto: dg-experience

Un viaje épico al corazón de la Edad Media

Con un visor de realidad virtual de última generación, la experiencia propone sumergirse durante 60 minutos en una historia protagonizada por Simón, un joven noble, y Agnès, una rebelde habitante de la ciudad.

A lo largo del recorrido, vas a atravesar conflictos, decisiones morales y tensiones políticas en un contexto marcado por el poder del rey de Francia y la Inquisición. Todo esto sucede en un entorno hiperrealista donde la sensación de estar “dentro” de la historia es total.

La Última Fortaleza. Foto: dg-experience

Qué vas a ver en “La Última Fortaleza”

Entre los momentos más impactantes de la experiencia se destaca la posibilidad de recorrer las imponentes murallas y torres de la ciudad fortificada de Carcassonne, mientras presenciás entrenamientos de combate de caballeros que recrean el espíritu de la época con un nivel de detalle sorprendente.

A su vez, la experiencia permite sumergirse en la vida cotidiana medieval, desde mercados hasta guardias nocturnas, y adentrarse en las tensiones políticas y religiosas del momento. Todo se completa con escenas épicas protagonizadas por criaturas y leyendas que le suman un costado fantástico al recorrido.

La Última Fortaleza. Foto: dg-experience

Una experiencia para todos

“La Última Fortaleza”, producida por DG Experience junto a Excurio, permite moverse libremente dentro del espacio virtual. Esto la convierte en una propuesta ideal para familias, parejas, grupos de amigos, amantes de la historia, fanáticos de la tecnología y quienes buscan experiencias culturales diferentes.

Recomendaciones antes de entrar

Antes de sumarte, es importante tener en cuenta que vas a usar un visor de realidad virtual durante gran parte del recorrido. Si sentís mareo o desorientación, podés retirarlo y pedir ayuda al personal. Además, está prohibido correr, saltar o cruzar los límites virtuales durante la experiencia.

No está recomendada para personas con epilepsia ni para niños menores de 6 años (que deben estar acompañados por un adulto). Además, se solicita ingresar con el celular en modo avión para no interrumpir la experiencia, que a su vez es accesible para personas con movilidad reducida.

La Última Fortaleza. Foto: dg-experience

La Última Fortaleza: dónde queda y horarios

La propuesta se puede visitar en Av. Santa Fe 4363, dentro de La Rural, de martes a jueves de 12:00 a 20:00 y de viernes a domingos y feriados de 10:00 a 21:00. En cuanto a los horarios especiales, funcionará de 10:00 a 21:00 los días 23 y 24 de marzo, así como también el 2 y 3 de abril.

En este contexto, “La Última Fortaleza” se posiciona como una de las experiencias inmersivas más innovadoras de Buenos Aires: no es solo entretenimiento, sino una forma distinta de vivir la historia, donde cada visitante se convierte en protagonista. Si te interesa la tecnología, la historia o simplemente querés hacer algo diferente en la ciudad, esta experiencia definitivamente vale la pena.