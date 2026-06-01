Trenes de lujo en Europa: cómo son las experiencias exclusivas que cuestan hasta 100.000 euros y atraen cada vez más viajeros

Belmond British Pullman es un tren de lujo privado que realiza viajes de día y de fin de semana por Gran Bretaña. Foto: Instagram / belmondbritishpullman.

Mientras gran parte de los viajeros busca opciones económicas para recorrer Europa, un segmento completamente diferente continúa creciendo: el de los trenes de lujo. Con propuestas que combinan gastronomía de alto nivel, diseño de autor, espectáculos en vivo y servicios personalizados, estas experiencias ferroviarias se consolidan como uno de los negocios más exclusivos del turismo internacional.

El caso más reciente es el del British Pullman, operado por la firma Belmond, que conecta Londres con la histórica ciudad de Bath y acaba de presentar una de sus incorporaciones más llamativas: el vagón Celia, diseñado por el reconocido director de cine Baz Luhrmann, responsable de películas como Moulin Rouge, El Gran Gatsby y Elvis.

El British Pullman, operado por la firma Belmond, conecta Londres con la histórica ciudad de Bath. Video: Canal26.com.

Para el estreno, la compañía reunió a figuras destacadas del mundo del espectáculo, el deporte y la moda. Entre los invitados estuvieron Roger Federer y su esposa, las actrices Emma Corrin y Simone Ashley, además de diseñadores como Tom Ford y Stella McCartney.

Un vagón inspirado en Shakespeare y diseñado para el lujo extremo

Luhrmann trabajó en el proyecto junto a Catherine Martin, diseñadora de vestuario ganadora de cuatro premios Oscar y colaboradora habitual en sus producciones cinematográficas.

La inspiración surgió de la obra “El sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare, dando lugar a un espacio concebido para celebraciones privadas y eventos exclusivos.

La empresa presentó el proyecto y señaló: “Marcando el comienzo de una nueva era del viaje entre lujo a medida, Celia se concibe como un espacio excepcional para grandes banquetes y celebraciones íntimas, que puede transformarse fácilmente en un escenario teatral para actuaciones durante todos los itinerarios del British Pullman”.

El exclusivo vagón tiene capacidad para apenas 12 pasajeros e incluye comedor privado, salón-bar y cocina propia. Además, la compañía destacó que: “Partiendo de Londres, los invitados disfrutaron de cócteles de champán, tres platos de cenas y actuaciones sorpresa en vivo mientras el tren se embarcaba en un vibrante final de regreso a la ciudad”.

La experiencia comienza con una recepción de champagne y propuestas teatrales interactivas. Posteriormente, el espacio se transforma en una sala de espectáculos con música en vivo, DJ y actuaciones diseñadas especialmente para cada viaje. El recorrido tiene una duración aproximada de tres horas y un precio cercano a los 17.300 euros.

El exclusivo vagón tiene capacidad para apenas 12 pasajeros e incluye comedor privado, salón-bar y cocina propia. Foto: Instagram / belmondbritishpullman.

Los trenes de lujo europeos y el diseño como experiencia inmersiva

Para Baz Luhrmann, el objetivo fue convertir el viaje en una experiencia narrativa. “Entrar en el vagón es como transportarse a otro mundo, un mundo en el que los visitantes están invitados a formar parte de la historia. Es una forma divertida y excepcionalmente única de explorar el Reino Unido, a tu propio ritmo y según tu propia historia”.

El interior del vagón refleja la estética teatral característica del cineasta. Los colores vibrantes, los detalles florales y la ambientación evocan una atmósfera de fantasía inspirada en la obra de Shakespeare.

Adam Baylis-Waterlow, director general de British Pullman, aseguró: “En muchos sentidos, Celia es lo más parecido a alquilar un tren propio que se puede tener”. Y añadió: “Por ello es una de las incorporaciones más emocionantes a British Pullman en una generación”.

El interior del vagón refleja la estética teatral característica del cineasta. Foto: Instagram / belmondbritishpullman.

La promoción oficial también describe la propuesta como una experiencia única: “Celia es un viaje mágico y misterioso: una experiencia gastronómica itinerante para amigos o una celebración íntima, repleta de comida, música, vino, risas y espectáculos”.

Del legendario Oriente Express a las nuevas rutas premium

Los trenes de lujo tienen una tradición centenaria. Su origen moderno suele asociarse al histórico Oriente Express, inaugurado a fines del siglo XIX para conectar París con Constantinopla, actual Estambul.

El Orient Express realizaba su ruta clásica y original desde París hasta Estambul (entonces Constantinopla), uniendo Europa Occidental con el inicio de Asia. Video: Canal26.com.

Durante décadas, el tren fue sinónimo de glamour y sofisticación. Realeza, empresarios, artistas y aristócratas recorrían Europa en camarotes decorados con maderas nobles, salones elegantes y servicios gastronómicos de primer nivel.

Actualmente, la marca Orient Express continúa vigente bajo distintas modalidades. Por un lado, el grupo hotelero francés Accor opera La Dolce Vita Orient Express, una propuesta enfocada en recorrer distintas regiones de Italia mediante ocho itinerarios exclusivos. Los trenes cuentan con suites de lujo, camarotes premium y una oferta gastronómica supervisada por el chef Heinz Beck, reconocido internacionalmente por su restaurante La Pérgola.

La promoción oficial también describe la propuesta del Belmond British Pullman en una experiencia única. Foto: Instagram / belmondbritishpullman.

Por otro lado, Belmond mantiene su propia versión del histórico servicio ferroviario con rutas hacia Venecia. Su propuesta más exclusiva es L’Observatoire, un vagón diseñado por el artista francés JR que incluye biblioteca privada, salón de té y espacios de descanso de máximo confort.

El precio de esta experiencia alcanza cifras que sorprenden incluso dentro del turismo de lujo: alrededor de 100.000 dólares por noche.

Belmond British Pullman es un tren de lujo privado que realiza viajes de día y de fin de semana por Gran Bretaña. Foto: Instagram / belmondbritishpullman.

El futuro del turismo ferroviario de alta gama

La expansión de este segmento no se limita a Europa. Belmond prepara el lanzamiento del Britannic Explorer, un tren nocturno que recorrerá Inglaterra y Gales, mientras que otros proyectos similares avanzan en Arabia Saudita, Vietnam, Tailandia y Uzbekistán.

La tendencia responde a una creciente demanda de viajeros que buscan experiencias exclusivas y personalizadas, alejadas del turismo masivo y centradas en el confort, la gastronomía y la inmersión cultural.

Durante la presentación del nuevo vagón, Luhrmann resumió el espíritu de esta forma de viajar: “Entre en un espacio, deje atrás su vida cotidiana y emprenda un viaje, ya sea a través de una obra de teatro, una película o un tren. Deberían sentirse renovados espiritualmente, al poder desconectar de sí mismos y regresar, con la esperanza de haber reajustado la energía que pudiera estar arrastrándolos hacia abajo. En resumen: fue un sí rotundo”.

Belmond British Pullman es un tren de lujo privado que realiza viajes de día y de fin de semana por Gran Bretaña. Foto: Instagram / belmondbritishpullman.

Sin embargo, estas experiencias están reservadas para un público muy reducido. Mientras un viaje en el exclusivo Celia cuesta más de 17.000 euros y algunas suites ferroviarias superan los 100.000 dólares por noche, el trayecto convencional entre Londres y Bath puede conseguirse por apenas 40 euros o incluso menos mediante promociones, una diferencia que evidencia el enorme contraste entre el turismo tradicional y el universo de los trenes de lujo.