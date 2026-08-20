Se aproxima la Fiesta del Salame Quintero: precios de las entradas, quiénes entran gratis y cómo llegar en tren

Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Salame Quintero ya comenzó y miles de turistas se preparan para visitar Mercedes durante uno de los eventos gastronómicos más importantes de la provincia de Buenos Aires. La celebración combinará degustaciones, productores regionales, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia en el tradicional Parque Municipal Independencia.

Además de la presencia confirmada de Los Palmeras, uno de los principales atractivos de esta edición pasa por los valores de las entradas, que incluyen descuentos por compra anticipada, promociones especiales y jornadas con acceso gratuito. También existe la posibilidad de llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en tren mediante la Línea Sarmiento, una alternativa elegida por muchos visitantes cada año.

Fechas confirmada para la edición 2026 de la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes

La 51.ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia de Mercedes, uno de los eventos gastronómicos más convocantes de la provincia de Buenos Aires.

Durante el fin de semana, el predio concentrará a productores de salame quintero, emprendedores, artesanos y referentes de la gastronomía local. Además, habrá patios de comida, espacios recreativos y propuestas pensadas para toda la familia.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

La celebración busca revalorizar una tradición profundamente ligada a la identidad de Mercedes, ciudad reconocida por la elaboración artesanal de este histórico chacinado elaborado a partir de recetas transmitidas de generación en generación.

Cuánto cuestan las entradas anticipadas y precios en puerta

La organización ya habilitó la venta de entradas con distintas opciones para quienes planeen asistir a la fiesta.

Los valores anunciados son los siguientes:

Entrada anticipada: $6.000 (válida para cualquiera de las jornadas).

Promoción 4x3: $18.000.

Sábado 12 de septiembre: $10.000.

Domingo 13 de septiembre: $8.000.

Jubilados: $5.000.

Además, quienes lleguen en vehículo podrán acceder al estacionamiento oficial dentro del predio:

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Automóviles: $4.000.

Colectivos: $10.000.

Cada año, la fiesta atrae a más de 60.000 visitantes y se consolida como una de las principales escapadas gastronómicas para quienes buscan disfrutar de productos regionales y espectáculos en vivo cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Quiénes entran gratis: beneficios para menores, personas con CUD y viernes de acceso libre

La organización confirmó distintos beneficios para facilitar el acceso al evento.

El viernes 11 de septiembre la entrada será libre y gratuita para todo el público, una modalidad que suele convocar a miles de visitantes durante la jornada inaugural.

Además, las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán ingresar sin cargo durante toda la fiesta.

La propuesta incluirá una amplia oferta de embutidos, quesos, fiambres, cervezas artesanales, vinos, productos regionales y actividades recreativas distribuidas en distintos sectores del predio.

Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA

Cómo llegar en tren de la línea Sarmiento a Mercedes desde CABA

La ciudad de Mercedes se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Quienes viajen en auto pueden llegar a través del Acceso Oeste y luego tomar la Ruta Nacional 5, que conecta de manera directa con la ciudad.

También existe la posibilidad de viajar mediante la Línea Sarmiento, realizando la combinación correspondiente hacia Mercedes. Esta alternativa suele ser una de las más elegidas por quienes parten desde CABA y buscan evitar el uso del automóvil.

Además, hay servicios de ómnibus que conectan la terminal de Retiro con la localidad bonaerense.

Los Palmeras y la grilla de shows de música en vivo

Entre los grandes atractivos de esta edición sobresale la presencia de Los Palmeras, que serán una de las figuras centrales del escenario principal.

La histórica banda santafesina encabezará la programación artística de la fiesta, acompañada por otros músicos y grupos que la organización anunciará en las próximas semanas.

Como ocurre cada año, la música en vivo tendrá un rol protagónico junto a la gastronomía regional. Los asistentes podrán recorrer los puestos de productores, degustar el tradicional salame quintero y disfrutar de espectáculos durante las tres jornadas.

Nacida en 1975, la Fiesta Nacional del Salame Quintero se transformó en una de las celebraciones gastronómicas más importantes de Buenos Aires y en un símbolo de la identidad productiva de Mercedes, que cada septiembre recibe a miles de turistas de distintos puntos del país.