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Los Palmeras, folklore y tango: llega la gran Fiesta Nacional del Salame Quintero a Mercedes

El festival mercedino, como todos los años, reúne a productores, emprendedores y miles de visitantes que llegan para disfrutar de uno de los eventos más tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta del Salame Quintero 2025.
Fiesta del Salame Quintero 2025. Foto: NA.
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La ciudad bonaerense de Mercedes ya se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero y confirmó la apertura de la preinscripción para quienes deseen participar con puestos de gastronomía, artesanías, productos regionales y espacios comerciales o promocionales.

La fiesta se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre y, como cada año, reunirá a productores, emprendedores y miles de visitantes que llegan para disfrutar de uno de los eventos gastronómicos más tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Los Palmeras y una agenda pensada para toda la familia

Uno de los grandes atractivos de la edición 2026 será su programación artística. Los Palmeras ya están confirmados como parte de los espectáculos que acompañarán la fiesta y se espera una agenda con propuestas para públicos de todas las edades.

La fiesta no estará centrada únicamente en los shows musicales. El Parque Municipal Independencia será el escenario elegido para desplegar distintos espacios que permitirán disfrutar del evento durante toda la jornada, en un entorno natural atravesado por el río Luján.

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Empezó la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Entre las propuestas habrá una carpa dedicada a los productores de Salame Quintero, un patio gastronómico con diferentes opciones, una feria de emprendedores y artesanos y un escenario alternativo destinado a las peñas, con folklore, tango y artistas de distintos géneros.

Las familias también tendrán actividades especialmente pensadas para los más chicos, con juegos, propuestas recreativas y espacios vinculados con la tecnología y la realidad virtual. Desde la organización destacaron que el traslado de la celebración al Parque Municipal Independencia permitirá ampliar la propuesta y ofrecer una experiencia diferente, combinando el carácter de una fiesta popular con los espacios verdes y el paisaje natural de Mercedes.

Entradas: cómo conseguirlas y cuánto salen

La organización ya habilitó la venta anticipada de entradas para la edición 2026. Durante todo agosto, el valor promocional será de $6.000, mientras que también estará disponible una promoción de cuatro entradas al precio de tres.

Una vez finalizado el período de preventa, los precios serán de $10.000 para el sábado y $8.000 para el domingo. En tanto, el viernes 11 de septiembre tendrá acceso gratuito.

Las entradas pueden comprarse a través de la página oficial de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA
Fiesta Nacional del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA

Cómo llegar a Mercedes desde CABA

Mercedes se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y el viaje en auto demanda alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito.

La forma más habitual de llegar es tomar el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta la Ruta Nacional 5, que conduce directamente a la ciudad.

También es posible viajar en tren de la línea Sarmiento, con combinación hacia Mercedes, o utilizar servicios de ómnibus que parten desde la Terminal de Retiro.

Fiestas RegionalesSalameMercedes
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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