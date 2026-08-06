“Me estaba revisando el teléfono”: salieron a la luz audios del joven asesinado en Chaco sobre su relación con Victoria Cantero

Matías Álvarez y su novia Victoria Luz Cantero, la acusada de haberlo asesinado. Foto: -

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco suma distintos elementos que buscan reconstruir el vínculo que mantenía con su pareja, Victoria Cantero, quien sigue detenida e imputada por el homicidio.

En las últimas horas trascendió un audio que la víctima le envió a una amiga tras pelear con su novia. “Me estaba revisando el teléfono. Le dije que dejara de revisar y después pensé que agarró otra vez mi teléfono y se lo volví a sacar, pero era el de ella, porque los dos son iguales”, se lo escucha decir.

Salieron a la luz audios de Matías Guardia antes de ser asesinado. Video: gentileza Diario Chaco.

Luego, contó cómo la joven le rompió su celular: “Estaba apretando el teléfono porque se malflasheó. Agarró y reventó contra el piso el mío”. A ese relato le sumó el dato de que ella también tiró su propio celular al piso y lo destruyó. “Después cuando salió, reventó el vidrio”, agregó.

“Amiga, yo me puse a pensar, ponele que ella me estaba pegando y yo le tiro un manotazo, sin intención de pegarle, y le doy un manotazo en la cara. Tengo mucho que perder. No, no es por ahí”, continúa relatando.

En distintas conversaciones y audios adquiridos en los últimos días, Álvarez Guardia cuenta cómo habría sufrido agresiones físicas, daños materiales y distintas situaciones de violencia.

En otra de las conversaciones que trascendieron en los últimos días, un amigo le preguntó: “¿Otra vez te pegó?”. Para los investigadores, ese intercambio reforzó la hipótesis de que las agresiones no habrían sido un hecho aislado.

Victoria Luz Cantero, asesinato en Chaco Foto: Redes Sociales

También trascendieron fotografías en las que el joven presenta heridas visibles en el rostro y otras señales compatibles con agresiones físicas. Esas imágenes ya fueron incorporadas al expediente y están siendo examinadas por los investigadores junto con el resto del material probatorio.

Por otra parte, el expediente incorpora registros de llamadas y mensajes de voz atribuidos a Cantero. Además, la joven había sido denunciada en dos oportunidades por presuntos episodios de violencia antes del homicidio, antecedentes que actualmente son analizados por la Justicia en el marco de la investigación.

¿Qué dijo la hermana del joven asesinado en Chaco?

La hermana de Matías Guardia, Leticia, declaró que su hermano habría sido víctima de agresiones físicas, a las cuales jamás habría respondido con violencia, según ella.

“Mi hermano jamás le tocó un pelo. Se crió con la idea de que a una mujer no se la golpea. Pero ella le pegaba. Le dejaba la cara con arañazos y hasta le reventó un ojo de una piña”, comentó. Y agregó: “Él no se lo contaba a nadie porque le daba vergüenza estar expuesto a esa violencia”.

Victoria Luz Cantero y Matías Julián Álvarez Guardia Foto: Facebook / redes sociales

Además, describió la relación como un vínculo marcado por el control y la manipulación. Según su testimonio, Cantero solía manejar el teléfono celular y las redes sociales de su hermano, e incluso llegaba a publicar contenidos en su nombre.

“Ella le manejaba el celular y la cuenta de Instagram. Publicaba cosas haciéndose pasar por él. Mi hermano jamás hubiera hecho eso porque era muy reservado con su vida privada”, argumentó.