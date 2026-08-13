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Giro en el crimen de Julián Álvarez Guardia en Chaco: Victoria Luz Cantero afirma que sufrió violencia de género

La joven de 25 años cambió de abogados y dio una versión distinta sobre cómo fue su relación con la víctima. El 18 de agosto se dará a conocer si la fiscal de Chaco dictará prisión preventiva para Victoria Luz Cantero.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La joven está detenida en el Comisaría N° 11 de Resistencia, Chaco.
La joven está detenida en el Comisaría N° 11 de Resistencia, Chaco. Foto: Canal 26
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La Fiscalía N°2 de Resistencia, a cargo de Ana María Pacce, se encuentra investigando el crimen de Julián Álvarez Guardia (29), ocurrido entre la noche del sábado 1 de agosto y el domingo 2 en su domicilio de Donovan al 1400, Resistencia, en la provincia de Chaco. El joven fue asesinado a cuchillazos por su pareja, Victoria Luz Cantero (25), quien en este momento se encuentra detenida en la Comisaría 11° de Resistencia y acusada de “homicidio agravado por el vínculo”.

En las últimas horas, se produjo un giro en la investigación con el cambio de abogados por parte de la imputada. Cantero le expresó a su defensa, a cargo de Celeste Segovia, que, en diferentes momentos de su relación con Álvarez Guardia, “sufrió violencia de género”, pero que no había hablado de lo sucedido por “miedo”.

La nueva versión de Cantero llega luego de que sus dos abogados anteriores, Marco Molero y Lucas Bosh, renunciaran a su cargo.

Qué dice Victoria Luz Cantero sobre su relación con Julián Álvarez Guardia, asesinado a cuchillazos en Chaco

El eje del testimonio de Victoria Luz Cantero está en que supuestamente ella era “agredida frecuentemente” por su pareja Julián Álvarez Guardia. Asimismo, una amiga de la joven se presentó de manera espontánea a declarar frente a la fiscal Pacce.

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La mujer aseguró que sabía que en el vínculo “había ataques” por parte de Julián Álvarez Guardia a su amiga, pero que “ella no podía salir de la relación”. Según Clarín, la testigo también manifestó que el hombre “le tiró el celular al piso” en diversas ocasiones. “Victoria contaba poco, era muy reservada. Me dijo que él le había pegado un cachetazo una vez. Ella normalizaba la violencia”, expresó.

Crimen en Chaco
Crimen en Chaco de Julián Álvarez Guardia: Victoria Cantero asegura que sufrió violencia de género. Foto: Redes sociales

Por su parte, la abogada Segovia dijo que tienen en su poder capturas de chats y fotografías de los supuestos golpes perpetrados por Álvarez Guardia a la joven ahora detenida. En esas conversaciones, Cantero habla con una amiga sobre la relación compleja que llevaba con su pareja y que necesitaba terminar con él cuanto antes.

La abogada de Victoria Luz Cantero afirmó que la joven se encuentra “en shock” y “conmocionada” por lo ocurrido, pero que también es “consciente de que lo que se está diciendo ante la Justicia no es todo verdad”, en referencia a la declaración de los familiares de la víctima.

La nueva estrategia de la defensa de Victoria Luz Cantero

Los abogados buscarán determinar cómo fueron los últimos movimientos de la pareja, es decir, desde que salieron del boliche en Resistencia e ingresaron en la casa de Donovan horas más tarde.

La defensa no quiere que la investigación esté solo centrada en el ataque de arma blanca perpetrado por Victoria Luz Cantero, sino en lo que pasó antes y que habría provocado que la joven procediera a realizar esta agresión contra su novio.

Cuál es la situación judicial de Victoria Luz Cantero

En este momento, la joven de 25 años se encuentra detenida en la Comisaría N° 11 de Resistencia. La fiscal, Ana María Pacce, tiene tiempo hasta el martes 18 de agosto para dictar la prisión preventiva y que la investigación se desarrolle sin ningún tipo de entorpecimiento.

Si la resolución es que Cantero siga privada de su libertad, las autoridades judiciales indicaron que podría ser trasladada a la cárcel de mujeres “Las Orquetas”, también ubicada en Resistencia.

ChacoAsesinatoDetenidaInvestigación
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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