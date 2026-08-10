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Un exdiputado mató a un funcionario y lo confesó en vivo por TV: “Fue malo conmigo, así que tomé una decisión”

Sucedió en Tailandia. Chalong Riewrang afirmó que el alto funcionario provincial, Thongchai Yenprasert, le debía dinero. Los detalles del caso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un exdiputado mató a un funcionario y lo confesó en vivo por TV.
Un exdiputado mató a un funcionario y lo confesó en vivo por TV. Foto: REUTERS
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Un funcionario murió y otra persona resultó herida este lunes después de que un exdiputado tailandés los ataque a tiros en la sede de un organismo gubernamental de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok. Mientras estaba prófugo, el autor del crimen llamó por teléfono a una periodista de televisión y confesó el asesinato en vivo.

En un video difundido por el canal Naewna Online, se ve cómo la periodista Anchalee Paireerak recibe la llamada del exdiputado de Nonthaburi, Chalong Riewrang, de 71 años, quien relató cómo había matado al funcionario por una deuda impaga y describió el arma que había usado, antes de entregarse a la policía.

“Espera un momento, me está llamando Chalong Riewrang (...) ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Por qué le disparaste? ¿Dónde estás ahora? (...) ¿Está muerto? ¿Murió? ¿Le disparaste en la cabeza? ¿Adónde vas? No te muevas de ahí, tienes que esperar a la policía”, se la escucha decir a la periodista al aire del programa.

Un exdiputado tailandés mató a un funcionario y lo confesó en vivo por TV. Video: REUTERS

La víctima fatal es un alto funcionario provincial, Thongchai Yenprasert, presidente del organismo administrativo que resultó herido por impactos de bala en el cuello y el pecho. Fue trasladado en estado crítico a un hospital, donde falleció tras no poder parar la hemorragia.

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“No tenía intención de hacer nada, porque es un buen amigo mío, pero él no quería hablar conmigo”, dijo Chalong y aseguró que Yenprasert le debía unos 11 millones de bath (más de 330 mil dólares).

“Le disparé y está muerto. Hice todo por él, lo apoyé en todo. Pero a cambio necesitaba su ayuda, fui a pedirle mis 11 millones de baht y me dijo que no tenía nada. Fue malo conmigo, así que tomé una decisión, le disparé en su oficina y me fui”, relató.

El expolítico Chalong Riewrang relató cómo había matado al funcionario por una deuda impaga.
Un exdiputado mató a un funcionario y lo confesó en vivo por TV. Foto: REUTERS

El otro afectado, identificado como el conductor del funcionario, resultó herido de bala en el brazo derecho y permanece internado en el Hospital Phra Nang Klao, con pronóstico favorable.

El ataque ocurrió en el estacionamiento de la Organización Administrativa Provincial de Nonthaburi, cuando el expolítico se acercó al vehículo de la víctima y disparó en cuatro ocasiones a través de la ventanilla, según indica la reconstrucción de la Policía.

Asimismo, el atacante argumentó que disparó al ver que el acompañante de Yenprasert sacó una pistola.

Preocupante situación en Tailandia por el uso de armas

El ataque se produce tres días después de que un adolescente de 14 años matara el viernes a ocho personas, entre ellas sus abuelos, profesores y una compañera, en un tiroteo en su casa y escuela, también en Nonthaburi, e hiriera a decenas, antes de quitarse la vida.

Este último ataque, el tiroteo más mortífero en casi un quinquenio y el segundo en una escuela en lo que va de año, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la alta tenencia de armas de fuego en la nación, donde sucesos así no son inusuales.

El expolítico Chalong Riewrang relató cómo había matado al funcionario por una deuda impaga.
Un exdiputado mató a un funcionario y lo confesó en vivo por TV. Foto: REUTERS

Tailandia tiene unas 15,14 armas de fuego por cada 100 civiles, según datos de Small Arms Survey, y gran facilidad para acceder a ellas por parte de personal del Ejército y la Policía, además de un accesible mercado negro.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, adelantó el viernes que trabaja en reforzar las leyes sobre la tenencia de armas, sin aportar más detalles, durante una rueda de prensa en la escuela donde tuvo lugar el tiroteo.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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