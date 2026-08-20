Se conoció el resultado de la autopsia del nene de 6 años que murió en Santa Fe: la madre continuará detenida

La causa está a cargo de la Unidad Regional XVI y la Policía de Investigaciones de Santa Fe. Foto: Redes Sociales

Este miércoles la Policía de Santa Fe acudió a un domicilio ubicado en la calle Sylvestre Begnis entre Pedro Millán y la cortada 27 en el barrio Reyes de San Justo tras un llamado al 911 por una situación de violencia acontecida en el lugar. Al llegar a la vivienda, los oficiales se encontraron con una mujer de 22 años sosteniendo a un niño de seis años sin vida. El nene fue identificado como Izán Aguirre y, en las últimas horas, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia.

El informe se dio a conocer en horas de la mañana de este jueves y los médicos forenses indicaron en él que el pequeño había muerto por asfixia. La causa se encuentra a cargo de la Unidad Regional XVI y la Policía de Investigaciones de Santa Fe con la fiscal Daniela Montegrosso a la cabeza de la investigación. En este momento, las hipótesis que manejan tiene que ver con que el niño podría haber muerto por un ahogamiento o ahorcamiento.

La detención de la madre del nene de seis años

Una de las primeras medidas que los agentes de Policía tomaron al llegar al domicilio de Sylvestre Begnis fue la detención de manera preventiva de la madre del pequeño, por lo menos, hasta que se esclarezca la causa de la muerte del pequeño.

El hecho ocurrió este miércoles en el barrio Reyes de San Justo, en Santa Fe. Foto: Aire de Santa Fe

Los peritos realizaron un análisis de todo el inmueble, revisaron la escena del crimen y tomaron huellas dactilares para sumar a la causa judicial. Todos estos elementos serán claves, además de la autopsia de Izán, para saber qué pasó dentro del domicilio en los minutos previos al fallecimiento del niño.

Por el momento, la mujer identificada como R.M. no ha sido imputada en la causa. Los investigadores tienen un plazo de 96 horas para definir si, en efecto, proceden a una imputación por el hecho criminal. En tanto, se pudo confirmar que la madre de Izán no posee antecedentes penales.

Qué dijo el abuelo paterno del niño fallecido en Santa Fe

El hombre indicó que vio cómo la mujer tenía en brazos a su hijo pero admitió que “no actuaba como si fuera ella”. En diálogo con Aire de Santa Fe, el abuelo de Izán manifestó: “La verdad cuando la vi era otra persona. Yo la desperté. Lo tenía en brazos al nene y parecía que ni siquiera estaba enterada de lo que había pasado, de lo que había hecho”.

Seguidamente, el abuelo aseguró que jamás vio que R.M. maltratara o ejerciera violencia contra su hijo. “No sabemos realmente qué fue lo pasó. Pero nunca vi situaciones que me llamaran la atención en cuanto a violencia”, concluyó.

Izán Aguirre tenía seis años. Foto: NA.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el fiscal regional Jorge Nessier dijo que “parecía ser que la responsabilidad del hecho caería sobre la madre del nene”. Al tiempo que afirmó que la investigación apenas comienza. “El análisis de las pruebas nos permitirán dilucidar, en los próximos días, si existe alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona”, precisó el funcionario judicial.