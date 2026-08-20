El desgarrador posteo de la familia del niño de 6 años que hallaron muerto en Santa Fe

El niño que encontraron muerto en Santa Fe. Foto: NA.

El fallecimiento de un niño de 6 años en Santa Fe sigue generando conmoción en la provincia. Tras confirmarse la muerte, la madre del menor, identificada como R.M., de 22 años, quedó detenida y ahora los investigadores buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que provocaron el deceso del menor.

La Policía llegó al domicilio luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un posible episodio de violencia. Al ingresar a la propiedad, los agentes encontraron al menor, identificado como Isan Aguirre, sin vida y en brazos de su madre.

Tras conocerse la noticia, allegados al niño expresaron su dolor en redes sociales y le dedicaron desgarradores mensajes.

Qué publicó la familia del niño de 6 años

Luego de la confirmación de la muerte del nene de 6 años, familiares de él compartieron un desgarrador posteo en redes.

“Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que paso, qué le pasó. Estoy en mí peor momento”, expresó la mujer, familiar del pequeño. “Mí angelito que fue como un hijo para mí. Que en paz descanses mi amor, te voy amar toda la vida, mi vida”, agregó.

El niño de 6 años que fue hallado muerto en Santa Fe. Foto: Facebook.

“Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mi pecho”, finalizó.

La mujer fue detenida y realizan peritajes en la vivienda

Tras el hallazgo, la madre del menor, identificada como R.M., de 22 años, quedó detenida de manera preventiva mientras avanza la investigación judicial.

La fiscal Daniela Montegrosso intervino en el caso y dispuso distintas medidas para intentar reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, ordenó que especialistas de la Policía de Investigaciones y de la División Criminalística trabajaran en el domicilio.

Por otro lado, los peritos realizaron tareas para preservar la escena y recolectar posibles evidencias que permitan determinar qué ocurrió antes del fallecimiento. El cuerpo del niño fue llevado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe para realizarle la autopsia, que será determinante para establecer la causa de muerte.

Hasta que se conozcan los resultados de ese estudio, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis y no descartan ninguna posibilidad.

El niño de 6 años que fue hallado muerto en Santa Fe. Foto: Facebook/Evelin Mendoza

La investigación apunta a reconstruir las últimas horas del menor

Además de los trabajos realizados dentro de la casa, los investigadores comenzaron a buscar testigos que hayan podido observar movimientos extraños o situaciones vinculadas con la vivienda.

También fueron identificadas cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, tanto públicas como privadas. El objetivo es revisar las grabaciones y determinar quiénes estuvieron en la zona durante las horas previas y posteriores al hallazgo.

La causa permanece bajo investigación de la Unidad Regional XVI y la PDI, con la intervención de la fiscal Montegrosso.

Por ahora, la Justicia no informó oficialmente cómo murió el menor ni si existen indicios concretos que permitan determinar qué ocurrió. En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo para informar sobre los avances de la investigación.