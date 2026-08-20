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Encontraron un niño de 6 años muerto en Santa Fe y su mamá fue detenida: cómo sigue la causa

Los efectivos policiales llegaron a la vivienda tras un llamado al 911 advirtiendo sobre un posible episodio de violencia. Al llegar contraron al niño muerto en brazos de su madre.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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El niño de 6 años que fue hallado muerto en Santa Fe.
El niño de 6 años que fue hallado muerto en Santa Fe. Foto: Facebook/Evelin Mendoza
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La muerte de un nene de 6 años generó conmoción en Santa Fe y es investigada por la Justicia en la ciudad de San Justo, luego de que la Policía llegara a una casa tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un posible episodio de violencia. Al ingresar al domicilio, los agentes hallaron al menor, identificado como Isan Aguirre, sin vida y a su madre con el cuerpo en brazos.

El episodio se produjo durante la tarde de este miércoles en una propiedad ubicada sobre la calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en el barrio Reyes.

Por el momento, los investigadores buscan establecer qué sucedió dentro de la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte del chico.

La mujer fue detenida y realizan peritajes en la vivienda

Tras el hallazgo, la madre del menor, identificada como R.M., de 22 años, quedó detenida de manera preventiva mientras avanza la investigación judicial.

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La fiscal Daniela Montegrosso intervino en el caso y dispuso distintas medidas para intentar reconstruir lo ocurrido. Entre ellas, ordenó que especialistas de la Policía de Investigaciones y de la División Criminalística trabajaran en el domicilio.

El niño que encontraron muerto en Santa Fe. Foto: TN.

Por otro lado, los peritos realizaron tareas para preservar la escena y recolectar posibles evidencias que permitan determinar qué ocurrió antes del fallecimiento. El cuerpo del niño fue llevado a la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe para realizarle la autopsia, que será determinante para establecer la causa de muerte.

Hasta que se conozcan los resultados de ese estudio, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis y no descartan ninguna posibilidad.

La investigación apunta a reconstruir las últimas horas del menor

Además de los trabajos realizados dentro de la casa, los investigadores comenzaron a buscar testigos que hayan podido observar movimientos extraños o situaciones vinculadas con la vivienda.

También fueron identificadas cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, tanto públicas como privadas. El objetivo es revisar las grabaciones y determinar quiénes estuvieron en la zona durante las horas previas y posteriores al hallazgo.

La causa permanece bajo investigación de la Unidad Regional XVI y la PDI, con la intervención de la fiscal Montegrosso.

Por ahora, la Justicia no informó oficialmente cómo murió el menor ni si existen indicios concretos que permitan determinar qué ocurrió. En las próximas horas, el fiscal regional Jorge Nessier y la fiscal brindarán una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo para informar sobre los avances de la investigación.

Qué publicó la familia del niño de 6 años

Luego de la confirmación de la muerte del nene de 6 años, familiares de él compartieron un desgarrador posteo en redes.

“Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que paso, qué le pasó. Estoy en mí peor momento”, expresó Evelin, familiar del pequeño. “Mí angelito que fue como un hijo para mí. Que en paz descanses mi amor, te voy amar toda la vida, mi vida”, agregó.

El niño de 6 años que fue hallado muerto en Santa Fe. Foto: Facebook/Evelin Mendoza

“Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mi pecho”, finalizó.

MuerteViolenciaSanta Fe
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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