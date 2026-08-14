Brutal crimen en Avellaneda: un adolescente de 15 años mató a un barbero de una puñalada y todo quedó registrado

Mataron a un barbero en Avellaneda. Foto: redes sociales.

Rodrigo Zubich (26) fue asesinado este jueves cerca de las 13 por un adolescente de 15 años que se presentó en la barbería donde trabajaba la víctima. El comercio está ubicado en Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, en Dock Sud, partido de Avellaneda.

Según trascendió, el asesinato ocurrió tras una discusión que mantuvieron ambos en la puerta de la peluquería. En ese momento, la víctima había sido trasladada al Hospital Fiorito pero falleció minutos después de ingresar, mientras que el menor quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes.

Mataron a un barbero en Avellaneda. Video: redes sociales.

Cómo fue la discusión que terminó en un crimen

Rodrigo Zubich estaba trabajando en la barbería y manteniendo una conversación con un cliente cuando el joven de 15 años entró al local y empezó a insultarlo, además de invitarlo a pelear.

Según la secuencia de las cámaras de seguridad, el empleado lo echó de la barbería, lo empujó hacia la puerta y allí comenzó la discusión que terminó en muerte. En ese momento, el adolescente sacó un arma blanca y apuñaló al barbero en el tórax.

Acto seguido, la víctima fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda, pero murió poco después por consecuencia de la gravedad de la herida.

Así despidieron al barbero que mataron en Avellaneda. Foto: redes sociales.

El adolescente quedó detenido

La Policía de la Comisaría de Dock Sud logró localizar y detener al adolescente de 15 años pocas horas después del crimen. El menor quedó a disposición de la fiscal Natalia Milione, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Avellaneda-Lanús.

A pedido de la jueza de Garantías N° 2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, se dispuso una medida de seguridad para el adolescente. Finalmente, fue imputado por el delito de “homicidio simple”, mientras la Justicia continúa con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.