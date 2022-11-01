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¿Cuál es el hábito "fácil" que ayuda a bajar de peso y acelerar el metabolismo?

Acompañado de una dieta y ejercicio físico acorde de cada persona, existe un método que ayuda a quemar grasas.

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Muchas personas buscan dietas “mágicas”: rápidos efectos para adelgazar, pero después no terminan con resultados muy satisfactorios.

Pero, en conjunto a una dieta y una rutina de ejercicio físico acorde a las necesidades de cada persona, existe un hábito muy fácil para aquellas personas que deseen bajar de peso: las duchas frías.

Desde hace un tiempo hasta ahora, son populares por las propiedades que tienen, porque activan la circulación sanguínea y reducen del dolor luego de entrenar, entre otras cosas.

Los especialistas recomiendan que cada persona consulte con su médico antes de probar este método, porque el agua fría o congelada afecta a la presión arterial y la circulación y puede no ser recomendado para todas las personas.

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También aclararon que “requerirá cierto tiempo que esta terapia surta efecto, es decir, que no bastarán un par de duchas frías para notar diferencias en el peso corporal".

Salud - cuidados sin dieta
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Leé también: Dieta cetogénica: estas son las diez cosas que no podés dejar de saber

Otros beneficios del agua fría

  • Fortalece el sistema inmune.
  • Activa la circulación sanguínea porque los vasos sanguíneos se contraen y el pulso los acelera.
  • Evita que aparezcan las varices y la celulitis, porque estimula la circulación y el agua fría también alivia la sensación de piernas cansadas y ayuda a la retención de líquidos.
  • Alivia la inflamación muscular y ayuda a la recuperación del rendimiento después de entrenar físicamente.
  • Despeja la mente porque el cuerpo responde al frío para mantener la temperatura corporal.
  • Aumenta la energía porque las terminaciones nerviosas de la piel se activan para responder al frío.
  • Refuerza el sistema cardiovascular y mejora la función cardiaca.
  • Es bueno para el cabello, ayudando a cerrar los poros capilares y limpiando profundamente el cuero cabelludo.
  • Ayuda a la piel porque el agua caliente la reseca, mientras la fría la descongestiona, desinflama y activa la circulación.
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