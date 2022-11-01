¿Cuál es el hábito "fácil" que ayuda a bajar de peso y acelerar el metabolismo?

Muchas personas buscan dietas “mágicas”: rápidos efectos para adelgazar, pero después no terminan con resultados muy satisfactorios.
Pero, en conjunto a una dieta y una rutina de ejercicio físico acorde a las necesidades de cada persona, existe un hábito muy fácil para aquellas personas que deseen bajar de peso: las duchas frías.
Desde hace un tiempo hasta ahora, son populares por las propiedades que tienen, porque activan la circulación sanguínea y reducen del dolor luego de entrenar, entre otras cosas.
Los especialistas recomiendan que cada persona consulte con su médico antes de probar este método, porque el agua fría o congelada afecta a la presión arterial y la circulación y puede no ser recomendado para todas las personas.
También aclararon que “requerirá cierto tiempo que esta terapia surta efecto, es decir, que no bastarán un par de duchas frías para notar diferencias en el peso corporal".
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Otros beneficios del agua fría
- Fortalece el sistema inmune.
- Activa la circulación sanguínea porque los vasos sanguíneos se contraen y el pulso los acelera.
- Evita que aparezcan las varices y la celulitis, porque estimula la circulación y el agua fría también alivia la sensación de piernas cansadas y ayuda a la retención de líquidos.
- Alivia la inflamación muscular y ayuda a la recuperación del rendimiento después de entrenar físicamente.
- Despeja la mente porque el cuerpo responde al frío para mantener la temperatura corporal.
- Aumenta la energía porque las terminaciones nerviosas de la piel se activan para responder al frío.
- Refuerza el sistema cardiovascular y mejora la función cardiaca.
- Es bueno para el cabello, ayudando a cerrar los poros capilares y limpiando profundamente el cuero cabelludo.
- Ayuda a la piel porque el agua caliente la reseca, mientras la fría la descongestiona, desinflama y activa la circulación.