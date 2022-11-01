¿Cuál es el hábito "fácil" que ayuda a bajar de peso y acelerar el metabolismo?

Running , las ventajas de correr 30 minutos al día

Muchas personas buscan dietas “mágicas”: rápidos efectos para adelgazar, pero después no terminan con resultados muy satisfactorios.

Pero, en conjunto a una dieta y una rutina de ejercicio físico acorde a las necesidades de cada persona, existe un hábito muy fácil para aquellas personas que deseen bajar de peso: las duchas frías.

Desde hace un tiempo hasta ahora, son populares por las propiedades que tienen, porque activan la circulación sanguínea y reducen del dolor luego de entrenar, entre otras cosas.

Los especialistas recomiendan que cada persona consulte con su médico antes de probar este método, porque el agua fría o congelada afecta a la presión arterial y la circulación y puede no ser recomendado para todas las personas.

También aclararon que “requerirá cierto tiempo que esta terapia surta efecto, es decir, que no bastarán un par de duchas frías para notar diferencias en el peso corporal".

Salud - cuidados sin dieta

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Otros beneficios del agua fría