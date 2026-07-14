Boletín Epidemiológico: confirmaron un fuerte descenso de casos de Chikungunya tras el pico de contagios

Bajan los casos de Dengue

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 26 confirmó que continúa el descenso de casos de fiebre chikungunya tras el pico alcanzado en la SE 16. Según el informe del BEN, durante la última semana analizada, se notificaron 13 nuevos casos, de los cuales solo 3 corresponden a la SE 26 por fecha de inicio de síntomas o consulta y que el total acumulado de la temporada asciende a 2.832 casos confirmados y probables y la región del Noroeste de Argentina (NOA) continúa concentrando el 96%.

Aedes aegypti, transmite el dengue y la fiebre chikungunya.

En lo que refiere al dengue, no hubo nuevos casos confirmados durante la última semana y se mantienen los 69 casos confirmados en lo que va de la temporada 2025-2026 y, además, se observa una disminución en los casos sospechosos.

Durante la última semana se notificaron 126 nuevos casos sospechosos, 57 menos que los notificados en el BEN anterior. Si bien la temporada 2025-2026 sostiene la baja circulación de dengue a nivel nacional, resulta fundamental mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica y la eliminación de posibles criaderos durante los meses de menor circulación del mosquito Aedes Aegypti.

Bajan los casos de dengue

Qué es la fiebre chikungunya y cuáles son sus síntomas

La chikungunya es causada por el virus chikungunya, que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos infectados, especialmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Aunque por lo general no suele ser mortal, resulta muy debilitante, especialmente en los adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes.

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 7 días después de la picadura e incluyen:

Fiebre alta repentina

Dolor intenso en las articulaciones (puede ser muy incapacitante)

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Erupciones en la piel

Cansancio

El dolor articular es el síntoma más característico y, en algunos casos, puede durar semanas o incluso meses. Si bien no hay una vacuna de uso masivo ampliamente disponible en todos los países, hay algunos puntos claves en la prevención, como usar repelente, colocar mosquiteros y evitar la acumulación de agua estancada.

Síntomas de la fiebre Chikungunya

Diferencia entre chikungunya y dengue

Las dos infecciones son similares, pero el dolor de articulaciones y la fiebre es más intensa en el chikungunya. Estos síntomas son la principal diferencia entre las dos enfermedades.

El dolor que provoca el virus chikungunya afecta a las manos, los pies, las rodillas, la espalda y puede perjudicar en el caminar a las personas, hasta para abrir una botella de agua. El dengue puede complicarse cuando aparece fiebre.