Una cena liviana, rica y sin culpas: cómo hacer guiso de lentejas en su versión light para irse a dormir feliz

Además de ser un plato reconfortante para los días fríos, esta preparación es una excelente opción para incorporar legumbres a la alimentación diaria.

Cómo hacer guiso de lentejas en su versión light para irse a dormir feliz. Foto Unsplash

Cuando bajan las temperaturas, los platos calientes y abundantes se vuelven protagonistas. El problema es que muchas personas que quieren adoptar hábitos saludables a la hora de comer piensan que el clásico guiso de lentejas es un alimento “prohibido”. Pero la realidad es que, con algunos cambios, se puede disfrutar sin culpa.

La idea de que las lentejas engordan no tiene mucho sentido, ya que no contienen grasas y aportan fibra, proteínas vegetales, hierro y carbohidratos complejos que generan saciedad. Lo que suma calorías son los ingredientes que a veces se agregan, como embutidos y cortes grasos de carne. Por eso, la clave está en cómo se preparan y en controlar el tamaño de la porción.

Guiso de lentejas. Foto: Unsplash

Guiso de lentejas saludable: versión liviana

Ingredientes:

250 g de lentejas (remojadas previamente)

500 g de carne magra (nalga)

2 cebollas grandes

1 cebolla de verdeo

¼ calabaza

1 morrón rojo

2 zanahorias chicas

3 dientes de ajo

2 tomates en cubitos

1 lata de puré de tomate

Caldo de verdura

Condimentos a gusto: comino, ají molido, pimentón, sal, pimienta

Preparación:

Saltear en un wok con aceite en aerosol la cebolla, el morrón y el ajo picados. Dorar la carne en otra sartén y reservar. Sumar al wok la calabaza, las zanahorias y los tomates. Luego, las lentejas escurridas y la carne. Agregar el puré de tomate y caldo hasta cubrir. Condimentar a gusto. Cocinar a fuego bajo por unos 30 minutos hasta que todo esté tierno.

Guiso de lentejas. Foto: Unsplash.

Además de ser un plato reconfortante para los días fríos, el guiso de lentejas es una excelente opción para incorporar legumbres a la alimentación diaria. No solo aporta energía de forma sostenida, sino que también ayuda a regular la digestión y mejora el tránsito intestinal.

Este guiso, con porciones controladas, puede formar parte de una alimentación equilibrada. Lo importante es comer con conciencia, sin privaciones extremas ni excesos.