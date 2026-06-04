Tarjetas de débito y crédito sin contacto: el método casero con papel aluminio que gana popularidad para reforzar la seguridad

Envolver tarjetas de débito y crédito en papel aluminio Foto: Gemini IA

Con el avance de la tecnología y los pagos electrónicos, crece la preocupación de los usuarios por el resguardo de los datos financieros, sobre todo en torno a la clonación de tarjetas de débito y crédito por el contactless, diseñado para realizar compras por aproximación. Para reforzar la seguridad, una de las prácticas que ganó popularidad en los últimos años consiste en envolverlas en papel aluminio, un método sencillo que busca dificultar la lectura no autorizada de los datos almacenados en el chip y así, evitar el contacto indeseado con los ladrones que pretenden robar información cibernéticamente.

Envolver tarjetas de débito y crédito en papel aluminio Foto: Gemini IA

Aunque parece ser una solución algo extraña, este truco pretende garantizar la seguridad de las tarjetas débito y crédito gracias a las propiedades del papel aluminio, que actúa como barrera frente a determinadas señales electromagnéticas reduciendo la posibilidad de que terceros accedan a la información de las tarjetas mediante dispositivos de escaneo cercanos.

Si bien puede ayudar a minimizar algunos riesgos asociados a la tecnología contactless, recomiendan combinarla con otras prácticas de seguridad, como monitorear los movimientos bancarios, activar las notificaciones de consumo y utilizar billeteras o fundas con protección RFID.

Envolver las tarjetas de débito y crédito: qué tan efectivo es este hack viral

A pesar de que muchas personas lo hacen, su efectividad genera un gran debate. Muchos especialistas en ciberseguridad coinciden en que tiene fundamentos técnicos, ya que el papel aluminio genera una barrera que bloquea determinadas señales energéticas, lo que dificultaría la lectura del RFID o el NFC de las tarjetas.

Envolver tarjetas de débito y crédito en papel aluminio Foto: Gemini IA

Sin embargo, lo cierto es que este tipo de fraude es mucho menos frecuente que otras modalidades de estafa digital, como el phishing, la suplantación de identidad o la clonación de tarjetas mediante métodos más tradicionales. Además, la distancia necesaria para captar información desde una tarjeta contactless suele ser muy reducida, por lo que las posibilidades de sufrir un ataque de este tipo son limitadas en la mayoría de las situaciones cotidianas.

Por esta razón, envolver las tarjetas en papel aluminio puede ofrecer una capa adicional de protección para quienes buscan reforzar la seguridad de sus datos bancarios, pero no garantiza totalmente que no puedan llegar a caer en un fraude de otro tipo.