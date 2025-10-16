Cómo mantenerse hidratado a pesar del calor: los jugos naturales recomendados para personas mayores de 60 años

Los nutricionistas informan que los jugos industriales o gaseosas con azúcar no cumplen los mismos beneficios, por lo que siempre se recomiendan jugos naturales para mantenerse hidratados.

Jugos frutales, jugo, fruta. Foto: Pexels.

Llega el verano y, con él, las altas temperaturas, un factor al que los adultos mayores de más de 60 años deben prestarle especial atención, manteniéndose hidratados con la bebida correcta. Los profesionales de la salud recomiendan los jugos naturales como una de las mejores alternativas para combatir el calor.

Las frutas más recomendadas son limón, cereza o papaya, ya que no solo aportan sabor, sino también las vitaminas y nutrientes necesarios para el cuerpo. Los nutricionistas informan que los jugos industriales o gaseosas con azúcar no cumplen los mismos beneficios.

Los jugos frutales más recomendados para los adultos mayores

El jugo exprimido de limón es recomendado por su alto contenido de vitamina C y potasio, ayudando a reforzar el sistema inmune. Este jugo se prepara con jugo exprimido, agua fría, hielo y una pizca de azúcar. Esta limonada además agrega antioxidantes muy importantes para la salud.

Otra de las opciones recomendadas es el jugo de cereza, que regula el sueño, mejora la circulación y protege el corazón gracias a su efecto antiinflamatorio. Además, esta bebida no requiere de azúcar porque la fruta ya tiene su propio dulzor. Otra excelente alternativa es la papaya, combinada con naranja y agua, es una fuente de energía.

Jugos frutales. Foto: Unsplash.

