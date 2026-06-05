Murió El Indio Solari a los 77 años: el adiós a uno de los pilares del rock nacional

Indio Solari

Carlos “El Indio” Solari murió este viernes 5 de junio y la noticia, que se dio a conocer durante la mañana de este viernes 5 de junio, conmocionó de lleno al mundo de la música argentina. El histórico artista tenía 77 años y perdió la vida en su casa ubicada en Parque Leloir, Ituzaingó.

El ambiente del rock nacional y la cultura está de luto por el fallecimiento del Indio Solari, uno de los pilares de la música en Argentina haciendo historia con Los Redondos y posteriormente con su proyecto como solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que luego se consolidó sin su presencia tras su enfermedad de Parkinson, diagnóstico recibido en 2016.

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