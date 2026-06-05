Antojo dulce con 2 ingredientes: cómo hacer un postre rápido con yogur y bananas

Muchas veces cuando aparece el antojo de algo dulce, recurrimos a productos industrializados o a recetas más elaboradas que requieren tiempo, organización y que terminamos dejando de lado por el ritmo de la vida. Sin embargo, con lo que tenemos en casa es posible lograr preparaciones deliciosas y equilibradas.

En esta ocasión, se presenta una receta donde la combinación de yogur y banana funciona a la perfección: aporta cremosidad, dulzor natural y una textura suave que se adapta a distintas presentaciones. En este sentido, se compartirán tips para resolver esta receta en pocos pasos y sin mayor dificultad.

La banana es una fruta muy versátil en la cocina. Su sabor característico ayuda a endulzar sin necesidad de agregar tanta azúcar, sobre todo cuando está bien madura. Además, aporta energía, fibra y potasio, lo que la convierte en una gran aliada para incluir en recetas dulces más saludables.

Por otro lado, al combinarla con yogur, sumamos proteínas, calcio y una textura fresca que equilibra muy bien la preparación.

Prepará un delicioso postre de yogur y bananas con pocos ingredientes. Foto: Freepik

Otra ventaja de este tipo de postres es que se pueden adaptar según lo que tengas a mano. Podés sumar:

cacao

canela

frutos secos

dátiles picados

chocolate

También es una opción ideal para tener lista en la heladera o preparar en el momento, según la necesidad y los tiempos en casa.

La mejor parte de esta receta es que no requiere cocción y se puede resolver en pocos pasos. Es un postre perfecto para quienes buscan practicidad sin resignar una opción dulce y más saludable.

Ingredientes para hacer el postre de yogur con bananas

2 bananas medianas

250 gramos de yogur griego

2 cucharas de azúcar (opcional)

Una pizca de canela (opcional)

Frutos secos (opcional)

A este postre saludable se le pueden sumar los toppings que más te gusten. Foto: Freepik

Paso a paso: cómo armar un rico postre con yogur y bananas

Pelar las bananas y dividir el puré en tres partes. Tomar los recipientes y colocar una base de bananas. En un bowl, mezclar una parte de las bananas con el yogur y hacer la segunda capa. Luego agregar el puré que quedó y decorar. Llevar al freezer por 2 horas.

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