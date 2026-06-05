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Antojo dulce con 2 ingredientes: cómo hacer un postre rápido con yogur y bananas

Si estás buscando un postre dulce, rápido y sin tantas vueltas, esta preparación con yogur y bananas puede ser una gran opción para resolver ese antojo en pocos minutos. Con ingredientes simples y sin necesidad de técnicas complicadas, lograrás el mejor antojo saludable.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 09:10
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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
0 min
Total:
8 min
Una receta simple y saludable con solo 2 ingredientes.
Una receta simple y saludable con solo 2 ingredientes. Foto: Freepik
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Muchas veces cuando aparece el antojo de algo dulce, recurrimos a productos industrializados o a recetas más elaboradas que requieren tiempo, organización y que terminamos dejando de lado por el ritmo de la vida. Sin embargo, con lo que tenemos en casa es posible lograr preparaciones deliciosas y equilibradas.

En esta ocasión, se presenta una receta donde la combinación de yogur y banana funciona a la perfección: aporta cremosidad, dulzor natural y una textura suave que se adapta a distintas presentaciones. En este sentido, se compartirán tips para resolver esta receta en pocos pasos y sin mayor dificultad.

La banana es una fruta muy versátil en la cocina. Su sabor característico ayuda a endulzar sin necesidad de agregar tanta azúcar, sobre todo cuando está bien madura. Además, aporta energía, fibra y potasio, lo que la convierte en una gran aliada para incluir en recetas dulces más saludables.

Por otro lado, al combinarla con yogur, sumamos proteínas, calcio y una textura fresca que equilibra muy bien la preparación.

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Prepará un delicioso postre de yogur y bananas con pocos ingredientes. Foto: Freepik

Otra ventaja de este tipo de postres es que se pueden adaptar según lo que tengas a mano. Podés sumar:

  • cacao
  • canela
  • frutos secos
  • dátiles picados
  • chocolate

También es una opción ideal para tener lista en la heladera o preparar en el momento, según la necesidad y los tiempos en casa.

La mejor parte de esta receta es que no requiere cocción y se puede resolver en pocos pasos. Es un postre perfecto para quienes buscan practicidad sin resignar una opción dulce y más saludable.

Ingredientes para hacer el postre de yogur con bananas

  • 2 bananas medianas
  • 250 gramos de yogur griego
  • 2 cucharas de azúcar (opcional)
  • Una pizca de canela (opcional)
  • Frutos secos (opcional)
A este postre saludable se le pueden sumar los toppings que más te gusten. Foto: Freepik

Paso a paso: cómo armar un rico postre con yogur y bananas

  1. Pelar las bananas y dividir el puré en tres partes.
  2. Tomar los recipientes y colocar una base de bananas.
  3. En un bowl, mezclar una parte de las bananas con el yogur y hacer la segunda capa.
  4. Luego agregar el puré que quedó y decorar. Llevar al freezer por 2 horas.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaYogurBananas
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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