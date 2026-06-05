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Choque y fuga en Palermo: una camioneta colisionó dos veces y el conductor dio positivo de alcoholemia

El vehículo fue interceptado en Plaza Italia, luego de protagonizar al menos dos accidentes en distintos puntos del barrio. El hombre a bordo quedó imputado por lesiones.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 08:55
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Choque en Palermo
Choque en Palermo Foto: Policía de la Ciudad
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Una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó una peligrosa secuencia de choques en el barrio porteño de Palermo durante la madrugada de este viernes 5 de junio. El conductor, un hombre de 45 años, fue interceptado por la Policía de la Ciudad en la zona de Plaza Italia luego de que, al intentar escapar de un hecho similar, impactara contra varios vehículos.

El primer siniestro ocurrió alrededor de las 4:50 en la intersección de Costa Rica y Humboldt. El accidente fue provocado por una Amarok que embistió a una Ford Ecosport, cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse y, según relataron los ocupantes del vehículo afectado que oficiaba de auto de aplicación, la camioneta escapó en dirección a Plaza Italia tras el impacto.

Choque en Palermo Foto: Policía de la Ciudad

Personal de la Comisaría Vecinal 14 B acudió al lugar y encontró la Ecosport sobre la vereda, con daños en sus puertas laterales. En el vehículo viajaban dos mujeres de 30 años y un hombre de 36, quienes brindaron detalles sobre la fuga del conductor.

Cómo fue el recorrido de la camioneta hasta ser interceptada

Tras recibir la alerta, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda y localizaron la Volkswagen Amarok en la intersección de avenida Santa Fe y Thames. La camioneta presentaba importantes daños en la parte frontal y había quedado detenida sobre la vereda luego de protagonizar un segundo choque.

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Al identificar al conductor, los agentes constataron que estaba alcoholizado y que había impactado contra otros dos vehículos estacionados durante su recorrido: un Renault Clio y una Volkswagen T-Cross.

Choque en Palermo Foto: Policía de la Ciudad

Personal del SAME asistió a los involucrados y determinó que todos presentaban lesiones leves compatibles con un control clínico, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros de salud.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, que ordenó iniciar actuaciones por lesiones contra el conductor de la Amarok y dispuso la realización del correspondiente test de alcoholemia para avanzar con la investigación. Los peritos intentan ahora reconstruir la totalidad del recorrido y determinar la cantidad exacta de vehículos afectados durante el incidente.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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