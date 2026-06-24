Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Volvían de Mendoza y los asaltaron en Chile: delincuentes robaron un auto y un niño de 12 años murió al ser arrastrado varios kilómetros

El hecho ocurrió cuando un grupo de ladrones interceptó el auto en el que viajaban los padres y el menor. En medio del asalto, los delincuentes se apoderaron del vehículo y emprendieron la fuga. Sin embargo, el niño no logró desabrocharse el cinturón de seguridad.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pasaron unos días en Argentina y cuando regresaban a Chile les robaron: un niño murió.
Pasaron unos días en Argentina y cuando regresaban a Chile les robaron: un niño murió. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Una familia chilena que volvía de pasar unos días en Mendoza vivió una tragedia. Un niño de 12 años murió luego de ser arrastrado varios kilómetros por delincuentes que robaron el vehículo familiar en la localidad de San Bernardo, al sur de Santiago.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, cuando un grupo de ladrones interceptó el auto en el que viajaban los padres y el menor. En medio del asalto, los delincuentes se apoderaron del vehículo y emprendieron la fuga. Sin embargo, el niño no logró desabrocharse el cinturón de seguridad, quedó enganchado y fue arrastrado por el automóvil.

Pasaron unos días en Argentina y cuando regresaban a Chile les robaron: un niño murió. Foto: InfoCielo.

De acuerdo con la información difundida por medios chilenos, el menor fue arrastrado cerca de cinco kilómetros antes de sufrir heridas fatales.

La familia había viajado el fin de semana a la provincia de Mendoza para compartir los festejos por el Día del Padre con allegados y este martes emprendía el regreso a Chile cuando ocurrió el ataque.

Contenido Recomendado

Video:así fue el enfrentamiento a tiros entre un policía y delincuentes en Ramos Mejía, evitó el robo y redujo a uno de los sospechosos

Video: así fue el enfrentamiento a tiros entre un policía y delincuentes en Ramos Mejía, evitó el robo y redujo a uno de los sospechosos

Imágenes impactantes:un kiosquero fue baleado tras resistirse a un robo en ciudad de La Plata

Imágenes impactantes: un kiosquero fue baleado tras resistirse a un robo en ciudad de La Plata

Las cámaras de seguridad registraron parte del recorrido previo y posterior al ataque. Las imágenes muestran los movimientos de los asaltantes antes del robo y luego la fuga con el vehículo sustraído. Ese material también sugiere que los autores no habrían advertido que el menor seguía enganchado al auto.

El presidente chileno José Katz se refirió al caso durante una conferencia de prensa y su ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que “el estado falló”.

Un posible raid delictivo previo al crimen

La investigación quedó en manos de la Policía chilena, que logró detener a tres sospechosos tras un operativo realizado poco después del crimen. Entre los arrestados hay un adolescente de 17 años y otros dos jóvenes mayores de edad. Según trascendió, los acusados se habrían desorientado durante la huida, lo que facilitó su captura.

Además, los investigadores analizan si el grupo participó minutos antes en el robo de otro vehículo en una estación de servicio, por lo que no descartan que estuviera llevando adelante un raid delictivo.

El caso provocó una fuerte reacción política y social. El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, expresó: “Lo ocurrido en San Bernardo no es una cifra más: es un delito brutal que enluta a una familia y golpea a todo Chile”.

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública de Chile, lamentó la muerte del niño. Foto: X (Twitter).

El funcionario también reclamó una rápida actuación de la Justicia y sostuvo: “Nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener pronta justicia y este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia, ni miramientos, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”.

Mientras tanto, la Fiscalía y las autoridades policiales buscan establecer la participación de cada sospechoso y determinar si integran una banda dedicada a este tipo de asaltos. En Chile, esta modalidad de robo de vehículos por interceptación se conoce como “encerrona”.

AsaltoMuerteChileTragedia
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video:un colectivo se subió a la rambla de Mar del Plata y atropelló a varias personas

    Video: un colectivo se subió a la rambla de Mar del Plata y atropelló a varias personas

  2. “Dos balas en el escritorio”:denuncian amenazas por la clausura del bar Wachitas tras el femicidio de Agostina Vega

    “Dos balas en el escritorio”: denuncian amenazas por la clausura del bar Wachitas tras el femicidio de Agostina Vega

  3. Impactante video:una adolescente logró escapar de un hombre que intentó subirla a una camioneta en Lomas de Zamora

    Impactante video: una adolescente logró escapar de un hombre que intentó subirla a una camioneta en Lomas de Zamora

  4. Femicidio de Agostina Vega:Claudio Barrelier se negó a declarar y agravaron su imputación

    Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier se negó a declarar y agravaron su imputación

  5. Juicio por la desaparición de Loan:tras ser declarado en rebeldía, Federico Rossi Colombo se presentó junto a su abogado y fue advertido por los jueces

    Juicio por la desaparición de Loan: tras ser declarado en rebeldía, Federico Rossi Colombo se presentó junto a su abogado y fue advertido por los jueces
Lo último
También podría interesarte
Política

La Justicia ordenó al PAMI regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero el organismo dijo que ya abonó

La Justicia ordenó al PAMI regularizar el pago de prestaciones a personas con discapacidad, pero el organismo dijo que ya abonó

Qué es el nuevo mega plan de inversiones extranjeras y de qué se trata el acuerdo con los fondos buitre:los dos proyectos que busca aprobar Milei

Científicos, militares, sindicalistas y la Iglesia analizarán los riesgos de la extranjerización del territorio

Reforma de la Ley de Sociedades:comienza el debate en el Senado con la exposición de Sturzenegger

Economía

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Según el INDEC, los salarios aumentaron en abril un 3,7% y le ganaron a la inflación

Luis Caputo explicó la emisión por US$ 5.000 millones que decretó el Gobierno en el Boletín Oficial:“No es nueva deuda, sino refinanciamiento”

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre del 2026, según el INDEC

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

Internacionales

No hay PBI ni se mide la riqueza:el curioso país de Asia que registra la felicidad como un “bien”

No hay PBI ni se mide la riqueza: el curioso país de Asia que registra la felicidad como un “bien”

Irán rechazó inspecciones del OIEA en instalaciones nucleares atacadas y elevó la tensión con Estados Unidos

Destroza amenazas en mar abierto:el imponente y moderno destructor de 7.800 toneladas que fabricó un país cercano a EE.UU.

Pedro Sánchez rechaza el pedido de Junts para dejar el cargo y Feijóo exige una moción de censura