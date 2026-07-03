Jugar al fútbol amateur: cómo evitar lesiones y problemas cardiovasculares, según especialista

Personas que no entrenan regularmente tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones. Foto: Metropol

El fútbol es el deporte más popular de la Argentina y en medio del Mundial 2026 con una Selección Nacional luciéndose, el fanatismo parece incrementarse entre la población. Eso se traslada de igual manera a las canchas barriales con aficionados que buscan pasar un buen momento entre amigos y divertirse mientras juegan a la pelota.

Sin embargo, las personas que no llevan un entrenamiento regular tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones que merecen atención. Sobre todo aquellos mayores de 30 años, puesto que a partir de esta edad aumentan los problemas musculares y a los 35/40 años se incrementan las posibilidades de padecer problemas cardiovasculares.

De acuerdo a Jorge Franchella, director del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas, alguien que no hace actividad física de manera constante y, de un momento a otro, comienza a jugar al fútbol varias veces a la semana “genera un desbalance entre la demanda fisiológica del deporte y la capacidad real del organismo”. Como consecuencia, la persona no solo está más expuesta a lesiones, también a una fatiga desproporcionada y respuestas cardiovasculares exageradas.

Lesiones más frecuentes en jugadores de fútbol amateur

Existe un número importante de lesiones en diferentes zonas del cuerpo que pueden producirse en personas que solo juegan de manera recreativa. Las áreas más expuestas son:

Isquiotibiales

Aductores

Gemelos

Sóleo

Las rodillas (rotura de ligamento cruzado anterior, meniscos y esguinces colaterales)

Tobillos

Aductores, gemelos y rodillas son algunas de las zonas más expuestas a lesiones. Foto: BCoach

Recomendaciones para jugar al fútbol y no lesionarse

Aquellas personas que no entrenan con frecuencia deben poner especial atención en el calentamiento. Estos minutos son esenciales porque, según Franchella, "activan el sistema neuromuscular, mejoran la coordinación y la velocidad de reacción”.

El especialista también sostiene que “prepara al sistema cardiorrespiratorio, evitando picos bruscos de frecuencia cardíaca y presión arterial“. Además, la preparación previa al partido, que debe durar entre 8 a 10 minutos y que debería incluir ejercicios de sprint, ”reduce la sensación de falta de aire en los primeros minutos de esfuerzo”.

Por otra parte, se aconseja entrenar fuerza al menos dos veces por semana ya que dentro del fútbol amateur no se suelen hacer ejercicios de este tipo. Las zonas en las que hay que enfocarse aquí son: glúteos, isquiotibiales, aductores y core.

Entre otras recomendaciones previas a jugar un partido de fútbol se encuentran: mantener una hidratación adecuada; alimentarse correctamente; aumentar la intensidad de manera progresiva con trotes suaves a aceleraciones controladas; y hacer un estiramiento luego de la actividad. Asimismo, no es aconsejable competir con lesiones.

Antes de un partido, se recomienda hacer un calentamiento de entre 8 y 10 minutos. Foto: Revista Cabal

Señales de alarma al jugar al fútbol: cuándo hay que suspender la actividad

El médico indica que para disfrutar de un partido de fútbol es esencial llegar descansado, hidratado y con un entrenamiento previo. Por eso, cuando el cuerpo brinda señales de alarma es necesario frenar la actividad de inmediato. Franchella enumera los siguientes puntos por los cuales habría que consultar a un profesional: