Sandra Bullock reveló qué come para sumar proteínas: cómo preparar su desayuno estrella y la ensalada que elige para el almuerzo

Sandra Bullock habló sobre sus hábitos alimenticios durante una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler. Foto: Reuters.

Sandra Bullock volvió a la pantalla grande con “Hechizo de amor” (Practical Magic 2). Durante la etapa de promoción de la película, la actriz también dejó algunos detalles de su vida cotidiana y reveló cuáles son algunas de sus elecciones a la hora de incorporar proteínas a su alimentación.

La ganadora del Oscar habló sobre el tema durante una entrevista en el podcast Good Hang with Amy Poehler, donde conversó sobre distintos aspectos de su rutina y su vida familiar. En medio de las preguntas rápidas de la conductora, Bullock contó qué suele elegir para sus comidas y mencionó dos alimentos que forman parte de su rutina: yogur griego en el desayuno y una ensalada de pollo para el almuerzo.

La actriz de 62 años contó algunos detalles de su rutina diaria y de la alimentación que mantiene.

El desayuno que elige Sandra Bullock para incorporar proteínas

Según contó la actriz, una de sus elecciones habituales para comenzar el día es yogur griego espeso y 0% de grasas.

Además, reveló que suele incorporar péptidos de colágeno a su café de la mañana. De esta manera, suma otra pequeña fuente de proteínas a una rutina que, según sus propias declaraciones, tiene este nutriente como uno de sus ejes.

El yogur griego también se convirtió en un alimento popular entre quienes buscan aumentar su consumo de proteínas. Algunas variedades contienen cultivos vivos y pueden formar parte de una alimentación equilibrada, aunque sus características nutricionales dependen de la marca y del producto elegido.

Bullock mencionó el yogur griego como una de sus opciones habituales para comenzar el día. Foto: Freepik

La actriz, incluso, se tomó con humor la popularidad que adquirieron las dietas ricas en proteínas y planteó una duda sobre sus posibles efectos a largo plazo si se consume este nutriente en exceso.

La ensalada de pollo que Sandra Bullock elige para el almuerzo

Para el almuerzo, la actriz fue mucho más concreta cuando le preguntaron cómo incorpora proteínas a su comida. “Una buena ensalada de pollo desmenuzado”, respondió Bullock.

La preparación es sencilla y permite combinar el pollo con distintos vegetales, aderezos y otros ingredientes. Una versión inspirada en una receta de la cocinera estadounidense Bailey Sissom utiliza yogur griego en reemplazo de la mayonesa, además de palta, limón, mostaza y queso parmesano.

La ensalada de pollo desmenuzado es una de las preparaciones que la actriz elige para el almuerzo. Foto: Imagen creada con Gemini IA

El resultado es una preparación cremosa que puede servirse fría y que permite tener una comida lista con anticipación.

Cómo preparar la ensalada de pollo de Sandra Bullock

Para preparar una versión similar a la que aparece en la receta mencionada se necesitan:

340 gramos de pollo hervido y desmenuzado.

1 diente de ajo.

1 palta pequeña.

Jugo de 1 limón.

2 cucharaditas de salsa Worcestershire.

1 cucharadita de mostaza Dijon.

¼ de taza de queso parmesano rallado.

½ cucharadita de sal.

¼ de cucharadita de pimienta negra molida.

Para hacerla, primero se prepara el aderezo. En una licuadora o procesadora se colocan la palta, el ajo, el jugo de limón, la salsa Worcestershire, la mostaza, el queso parmesano, la sal y la pimienta.

Todos los ingredientes se procesan hasta obtener una preparación cremosa y homogénea. Si es necesario, se pueden detener las cuchillas para retirar lo que quede adherido a los bordes.

Luego, el aderezo se pasa a un recipiente y se incorpora el pollo previamente hervido y desmenuzado. Se mezcla suavemente hasta que toda la carne quede cubierta. La preparación puede consumirse inmediatamente o conservarse en la heladera hasta el momento de servir.

Una versión de la receta combina pollo, yogur griego, palta, limón, mostaza y queso parmesano. Foto: Bon Viveur.

Una receta sencilla que combina pollo, yogur y palta

La combinación reúne varios ingredientes habituales en preparaciones ricas en proteínas, como pollo y yogur griego, mientras que la palta aporta grasas insaturadas y el limón suma acidez y frescura.

De todos modos, que sea una de las comidas mencionadas por Sandra Bullock no significa que exista una dieta específica detrás de ella ni que sea necesario imitar la alimentación de la actriz para obtener beneficios nutricionales.

Lo que sí dejó claro Bullock durante la entrevista es que las proteínas ocupan un lugar importante dentro de sus elecciones cotidianas, desde el yogur que consume por la mañana hasta la ensalada de pollo que elige para el almuerzo.