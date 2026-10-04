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Yamila Titonel, nutricionista de 29 años: “Comer de manera adecuada antes y después del entrenamiento puede ayudarte a rendir mejor”

La especialista compartió un posteo en Instagram en el que brindó algunos consejos sobre qué ingerir antes y después de hacer ejercicio y explicó por qué elegir los alimentos adecuados puede ser clave para tener energía durante el entrenamiento y favorecer la recuperación.

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La nutricionista Yamila Titonel recomendó alimentos pre y post entreno en un posteo de Instagram.
La nutricionista Yamila Titonel recomendó alimentos pre y post entreno en un posteo de Instagram. Foto: Instagram/nutricionyat
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Con la llegada de los días más cálidos y el verano cada vez más cerca, muchas personas retoman la actividad física y vuelven al gimnasio con el objetivo de sentirse mejor y recuperar la rutina. En ese contexto, la alimentación saludable cumple un papel importante tanto para tener energía durante el entrenamiento como para favorecer la recuperación posterior.

Sin embargo, no es necesario buscar una alimentación “perfecta” ni hacer grandes cambios de un día para otro. Según explica la nutricionista Yamila Titonel (@nutricionyat) a través de un posteo de Instagram, una de las claves está en elegir los alimentos adecuados según el momento del entrenamiento.

Qué comer antes de ir al gimnasio

La comida previa al entrenamiento tiene como objetivo aportar energía y, al mismo tiempo, evitar digestiones pesadas que puedan generar molestias durante la actividad física.

En este momento, los carbohidratos son una buena opción. Si se come una hora antes o incluso menos, se pueden elegir alimentos fáciles de digerir como:

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  • Banana
  • Pan blanco
  • Miel o mermelada
  • Dátiles
  • Pasas de uva
  • Dulce de membrillo

Cuando hay más tiempo disponible, entre tres y cuatro horas antes del entrenamiento, se puede realizar una comida más completa. Algunas alternativas son tostadas con palta y huevo o arroz acompañado de pechuga de pollo y vegetales.

La elección también dependerá del tipo de actividad, la duración del entrenamiento y las necesidades de cada persona.

Qué comer después de entrenar

Después de hacer ejercicio, la alimentación puede ayudar a recuperar energía y favorecer la recuperación muscular. En este caso, Titonel recomienda priorizar una combinación de proteínas e hidratos de carbono y algunas opciones sencillas son:

  • Huevos con pan
  • Yogur con fruta
  • Pollo con arroz
  • Licuado con aporte proteico

La idea no es compensar el entrenamiento ni restringir alimentos, sino darle al organismo los nutrientes que necesita para recuperarse y continuar con las actividades del día.

La importancia de no entrenar con el estómago vacío por obligación

Volver al gimnasio después de un tiempo puede llevar a querer hacer todo de golpe: entrenamientos intensos, cambios bruscos en la alimentación y restricciones para conseguir resultados rápidos.

Pero no existe una única forma correcta de alimentarse antes o después de hacer ejercicio. Las cantidades y los alimentos más adecuados dependen de cada persona, sus objetivos, el tipo de entrenamiento y su estado de salud.

La importancia de no entrenar con el estómago vacío por obligación. Foto: Freepik

Por eso, si el objetivo es mejorar el rendimiento, organizar las comidas, modificar la composición corporal o simplemente llevar una alimentación más saludable, lo recomendable es consultar con un nutricionista que pueda realizar una evaluación personalizada.

Además de indicar qué comer, un profesional puede ayudar a determinar las cantidades necesarias y organizar un menú que se adapte a los horarios y a la actividad física de cada persona.

En definitiva, con la llegada del verano y el regreso a la rutina del gimnasio, la clave no está en comer “perfecto”, sino en encontrar una alimentación que permita entrenar con energía, recuperarse adecuadamente y sostener los hábitos en el tiempo.

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