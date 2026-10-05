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Con entrada gratis y todo sin TACC, vuelve a Buenos Aires la feria gastronómica para celíacos: cómo llegar

La propuesta reunirá durante dos jornadas una amplia variedad de platos y productos 100% libres de gluten. La entrada será gratuita y no será necesario realizar una acreditación previa para acudir al evento.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La Feria Sin TACC vuelve a La Rural con una nueva edición gastronómica.
La Feria Sin TACC vuelve a La Rural con una nueva edición gastronómica. Foto: Instagram / feriasintacc.
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La Ciudad de Buenos Aires tendrá una nueva edición de Feria Sin TACC, el festival gastronómico pensado especialmente para personas celíacas y para todos aquellos que buscan disfrutar de propuestas 100% libres de gluten.

El encuentro se realizará el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en La Rural, con entrada libre y gratuita. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer diferentes propuestas gastronómicas y descubrir productos aptos para celíacos.

Feria sin TACC 2026; gastronomía; La Rural.
Todos los productos y platos de la feria son 100% libres de gluten. Foto: Instagram / feriasintacc.

Feria Sin TACC 2026: cuándo y dónde es

La nueva edición de Feria Sin TACC tendrá lugar durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre, en el predio de La Rural de Buenos Aires.

La feria funcionará de 12 a 22 horas, por lo que habrá tiempo suficiente para recorrer los distintos espacios, probar opciones gastronómicas y disfrutar de la jornada.

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  • Lugar: La Rural, Buenos Aires.
  • Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre.
  • Horario: de 12 a 22 horas.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Oferta gastronómica: productos y platos 100% sin TACC.
Feria sin TACC 2026; gastronomía; La Rural.
Panificados, tortas y otras propuestas sin TACC serán parte del festival gastronómico. Foto: Instagram / feriasintacc.

Un festival gastronómico donde todo es sin gluten

Uno de los principales atractivos de la Feria Sin TACC es que todos los platos y productos que forman parte de la propuesta son 100% gluten free.

La iniciativa ofrece un espacio pensado para que las personas celíacas puedan acercarse a una feria gastronómica y disfrutar de distintas alternativas sin tener que preocuparse por encontrar opciones aptas.

Además, la propuesta permite conocer nuevos productos y descubrir diferentes alternativas de la gastronomía sin TACC.

Feria sin TACC 2026; gastronomía; La Rural.
La propuesta está especialmente pensada para personas celíacas y sus familias. Foto: Instagram / feriasintacc.

Feria Sin TACC: qué pasa si llueve

La organización confirmó que la feria no se suspende por lluvia. Si las condiciones meteorológicas permiten realizar la actividad al aire libre, los visitantes podrán disfrutar del encuentro en los espacios exteriores de La Rural.

En caso de que haya pronóstico de lluvia, la feria se trasladará bajo techo al Pabellón Verde. En ese caso, el acceso será por avenida Sarmiento, una alternativa que permitirá mantener el evento incluso ante condiciones climáticas adversas.

Feria Sin TACC: entrada gratuita y sin acreditación previa

Una de las ventajas de esta edición es que no será necesario sacar entrada con anticipación ni realizar una acreditación previa.

El acceso a la Feria Sin TACC será libre y gratuito, por lo que los interesados podrán acercarse directamente durante el horario de funcionamiento.

Así, el evento se presenta como una alternativa para disfrutar durante el fin de semana largo en Buenos Aires, especialmente para quienes buscan una propuesta gastronómica diferente y apta para celíacos.

Feria sin TACC 2026; gastronomía; La Rural.
La feria se realizará el 10 y 11 de octubre, de 12 a 22 horas. Foto: Instagram / feriasintacc.

Con propuestas gastronómicas, productos sin gluten y entrada gratuita, Feria Sin TACC se suma a la agenda de actividades para hacer en Buenos Aires durante octubre.

La cita será el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, de 12 a 22, en La Rural. Y, ante la posibilidad de lluvia, el evento contará con una alternativa cubierta para garantizar su realización.

¿Cómo llegar a la Feria Sin TACC desde CABA y Provincia?

La Feria Sin TACC se realizará en La Rural, ubicada en avenida Sarmiento 2704, en Palermo. El predio cuenta con distintos accesos y es posible llegar tanto en transporte público como en auto.

El evento tendrá entrada libre y gratuita y no requiere acreditación previa. Foto: Instagram @foodfestba

En colectivo

  • La zona de Palermo y Plaza Italia cuenta con numerosas líneas de colectivo que circulan por avenidas como Santa Fe, Sarmiento y Las Heras.
  • Desde distintos puntos de CABA, una alternativa práctica es llegar hasta Plaza Italia y caminar desde allí hasta La Rural.

En subte

  • Una de las opciones más sencillas desde distintos barrios porteños es tomar la Línea D hasta la estación Plaza Italia. Desde allí, el predio se encuentra a pocos minutos a pie.

En tren

  • Quienes llegan desde Provincia pueden utilizar el Ferrocarril San Martín y bajar en la estación Palermo, desde donde es posible continuar caminando o combinar con transporte público.
  • Otra alternativa es el Ferrocarril Mitre, utilizando las estaciones de la zona de Palermo y luego realizando el tramo final en colectivo o a pie.

En auto

  • Para quienes prefieran llegar en vehículo particular, La Rural cuenta con estacionamiento subterráneo con capacidad para unos 1.000 vehículos. Los accesos al estacionamiento están ubicados en Av. Sarmiento 2704 y Av. Cerviño 4476.

¿Qué es la celiaquía y por qué es importante consumir alimentos sin TACC?

La celiaquía es una enfermedad autoinmune que se desencadena por la ingesta de gluten, una proteína presente en cereales como el trigo, la avena, la cebada y el centeno.

Si llueve, la Feria Sin TACC se trasladará al Pabellón Verde de La Rural. Foto: buenosaires.gob.ar

En las personas celíacas, el consumo de gluten provoca una respuesta del sistema inmunitario que puede dañar el intestino delgado y afectar la absorción de nutrientes.

Por eso, quienes tienen celiaquía deben mantener una alimentación estricta sin gluten durante toda la vida. Incluso pequeñas cantidades pueden resultar perjudiciales, por lo que es fundamental consumir productos identificados como libres de gluten o “Sin TACC” y prestar atención a la posible contaminación cruzada durante la elaboración y manipulación de los alimentos.

TurismoCelíacosGastronomíaBuenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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