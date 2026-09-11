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La reacción viral de Sandra Bullock y Nicole Kidman al conocer el “agua de tanga”: Barbie Simons les enseñó esta brujería argentina

La periodista argentina entrevistó a las protagonistas de Hechizo de amor 2 y les explicó una particular creencia popular para “amarrar” a un ser amado. Las actrices no pudieron ocultar su sorpresa y curiosidad.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La reacción de Sandra Bullock y Nicole Kidman al descubrir el ritual argentino del “agua de tanga”
La reacción de Sandra Bullock y Nicole Kidman al descubrir el ritual argentino del “agua de tanga” Foto: Captura
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Sandra Bullock y Nicole Kidman volvieron a ponerse en la piel de las hermanas Sally y Gillian Owens para Hechizo de amor 2, la esperada continuación de la película de 1998. En plena promoción del film, las actrices protagonizaron un inesperado momento con la periodista Barbie Simons, que rápidamente llamó la atención en redes sociales por su reacción. En sus redes sociales, la misma comunicadora subió un pequeño recorte de la entrevista promocional, donde les enseña a hacer “agua de tanga”.

En la nota, la periodista aprovechó el encuentro para introducirlas en la brujería argentina y les contó que, según la cultura popular local, existe un hechizo que produce un amarre en la persona amada cuando bebe el agua. “En Argentina nos tomamos la brujería muy seriamente”, dijo Barbie al contar cuáles eran los rituales más habituales en nuestro país. La confusión de Kidman y Bullock fue total.

La reacción de Sandra Bullock y Nicole Kidman al descubrir el ritual argentino del “agua de tanga” Foto: Captura

El momento viral cobró mucho más sentido luego de que la comunicadora contará el contexto: las dos actrices regresaron al universo de la magia y la brujería en la saga de la película y, gracias a esa producción, se volvió a poner en la mesa la discusión sobre los hechizos de amor.

Barbie Simon les enseñó a Nicole Kidman y a Sandra Bullock como hacer “agua de tanga” y generó confusión: “¿limpia o sucia?”

Barbie Simons compartió el encuentro en sus propias redes sociales y el fragmento rápidamente comenzó a circular entre los usuarios. La combinación entre la reacción de las actrices y la particularidad del ritual argentino convirtió la entrevista en un contenido viral.

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“Ponés la tanga en agua. Después vertés el agua y hacés que la persona —ella, él o quien sea— la tome. Así, esa persona se obsesiona con vos”, explicó Barbie ante la mirada confusa de Nicole y Sandra, que no podían creer la precisión del hechizo. La pregunta obvia no tardó en llegar y Bullock preguntó: “¿Limpia o sucia?”, a lo que Simons respondió: “¡Limpia, limpia, por supuesto”.

La reacción de Sandra Bullock y Nicole Kidman al descubrir el ritual argentino del “agua de tanga”

De que trata Hechizo de amor 2

Hechizo de amor 2: La magia continúa (Practical Magic 2) retoma la historia de las hermanas Sally y Gillian Owens, interpretadas nuevamente por Sandra Bullock y Nicole Kidman, casi 30 años después de la película original.

La trama vuelve a girar alrededor de la familia Owens y de su vínculo con la magia. En esta nueva historia, las hermanas deben enfrentarse nuevamente a una antigua maldición familiar que amenaza a las nuevas generaciones.

La película combina fantasía, romance, comedia y brujería, recuperando el universo de la cinta de 1998. Sally y Gillian ya son adultas y deben lidiar con las consecuencias de la magia que forma parte de su historia familiar, mientras intentan proteger a sus seres queridos.

Sandra BullockNicole KidmanPelícula
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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