Convirtió su casa en un pulmón verde con más de 5.700 árboles, le cumplió el sueño a su madre y ahora quiere llegar a 10.000 para entrar al Libro Guinness

Mian Asghar Ali convirtió su vivienda en un verdadero oasis verde tras años de dedicación. Foto: YouTube / BBC News اردو

Hay casas que tienen un jardín y otras que prácticamente desaparecen bajo la vegetación. La vivienda de Mian Asghar Ali, en Punjab, Pakistán, pertenece a esta última categoría: en una parcela de apenas 149 metros cuadrados, logró plantar más de 5.700 árboles y plantas.

Lo que comenzó como un pequeño proyecto familiar terminó convirtiéndose en una transformación radical de su hogar. Durante años, Ali dedicó tiempo, dinero y esfuerzo a llenar de vegetación cada espacio disponible, desde los techos y las paredes hasta los sectores más pequeños de la propiedad.

Ali ya plantó más de 5.700 árboles y ahora trabaja para alcanzar una cifra todavía mayor. Foto: YouTube / BBC News اردو

Ahora, después de haber alcanzado una cifra extraordinaria, decidió fijarse un nuevo desafío: llegar a los 10.000 árboles plantados y buscar el reconocimiento del Libro Guinness de los Récords.

La promesa a su madre: el origen de la histórica plantación de árboles

La historia detrás de la particular vivienda comenzó con un deseo muy personal. Ali quería cumplir una promesa vinculada a su madre: hacer realidad su anhelo de vivir rodeada de naturaleza.

En un principio, el proyecto parecía mucho más modesto. Comenzó con apenas 50 plantas, pero la iniciativa fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una verdadera misión ambiental.

El proyecto comenzó como una promesa familiar y terminó transformando por completo su hogar. Foto: YouTube / BBC News اردو

Ali decidió utilizar prácticamente todos los espacios que tenía disponibles. Así, los árboles y plantas comenzaron a ocupar techos, paredes, sectores verticales y distintos rincones de la propiedad.

El mantenimiento también implicó un esfuerzo constante. El hombre destinó parte de sus recursos a comprar plantas, tierra y herramientas, además de sostener los cuidados diarios necesarios para conservar la vegetación. En total, la inversión rondó los 14.500 dólares, destinados tanto a la adquisición de los ejemplares como a los materiales necesarios para mantener el particular espacio verde.

5.700 árboles alrededor de una pequeña casa: el impacto del paisaje transformado

Con el paso del tiempo, aquella pequeña parcela cambió por completo su apariencia. Lo que antes era una vivienda convencional se transformó en un oasis cubierto de vegetación, con más de 5.700 árboles y plantas distribuidos en sus apenas 149 metros cuadrados.

La pequeña casa de Punjab quedó rodeada por una enorme cantidad de vegetación. Foto: YouTube / BBC News اردو

La cantidad de ejemplares resulta especialmente llamativa por las dimensiones del terreno. Para conseguirlo, Ali tuvo que aprovechar espacios que habitualmente no se utilizan para una plantación convencional.

La transformación también convirtió a la vivienda en una curiosidad. Las noticias sobre el proyecto comenzaron a difundirse y el lugar despertó el interés de personas que querían conocer de cerca cómo era posible reunir semejante cantidad de vegetación en un espacio tan reducido.

El resultado no solo modificó el aspecto de la casa, sino que convirtió el hogar de Ali en una muestra del vínculo que una persona puede construir con la naturaleza a partir de una iniciativa personal sostenida durante años.

Ali ya plantó más de 5.700 árboles y ahora trabaja para alcanzar una cifra todavía mayor. Foto: YouTube / BBC News اردو

Camino al récord Guinness: el objetivo de alcanzar los 10.000 árboles plantados

Lejos de conformarse con los 5.700 árboles y plantas que ya consiguió reunir, Mian Asghar Ali tiene una nueva meta: alcanzar los 10.000 ejemplares. Su intención es que ese número le permita buscar un lugar en el Libro Guinness de los Récords, llevando su proyecto familiar a una dimensión todavía mayor.

Para Ali, sin embargo, el posible reconocimiento internacional representa algo más que un récord. La plantación nació de una promesa a su madre y terminó convirtiéndose en un proyecto que busca demostrar que incluso un espacio extremadamente pequeño puede transformarse mediante la dedicación y el contacto con la naturaleza.

Su próximo objetivo es llegar a los 10.000 ejemplares y buscar un lugar en el Libro Guinness de los Récords. Foto: YouTube / BBC News اردو

La pequeña casa de Punjab quedó prácticamente rodeada por árboles y plantas. Y mientras continúa trabajando para alcanzar los 10.000 ejemplares, aquella promesa familiar que comenzó con apenas 50 plantas podría terminar convirtiéndose en una de las historias verdes más particulares de su comunidad.