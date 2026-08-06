La NASA confirmó que restos de un cohete de SpaceX impactaron en la Luna: qué ocurrió y por qué es importante

La NASA confirmó que una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie de la Luna tras desviarse de su trayectoria.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que una etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impactó contra la superficie de la Luna durante las primeras horas del miércoles. Aunque el hecho despertó interés en la comunidad científica, la agencia aclaró que no representa ningún riesgo para la Tierra ni alterará las misiones previstas en el satélite natural.

El objeto había permanecido en una órbita cercana a la Luna tras cumplir con su misión principal y, con el paso del tiempo, terminó desviándose hasta colisionar con la superficie lunar.

El choque no representó ningún riesgo para la Tierra y permitirá obtener nuevos datos sobre la composición y la evolución de la superficie lunar. Foto: Reuters.

¿Cómo ocurrió el impacto del Falcon 9 contra la Luna?

La pieza que terminó impactando pertenecía a la segunda etapa de un Falcon 9 lanzado por SpaceX en enero de 2025 para transportar dos módulos de alunizaje.

Tras completar la misión, el componente quedó orbitando en las cercanías de la Luna. Según explicó la NASA, diversos factores alteraron gradualmente su recorrido hasta provocar la colisión.

“La NASA no planeó deliberadamente que esta etapa superior impactara contra la Luna”. La agencia indicó que la combinación de la actividad solar y las fuerzas gravitacionales modificó la trayectoria del objeto hasta hacerlo caer sobre el regolito lunar.

De acuerdo con las estimaciones, el fragmento tenía un tamaño comparable al de un colectivo urbano y chocó contra la superficie a aproximadamente 8.690 kilómetros por hora.

El objeto, de un tamaño similar al de un colectivo urbano, se estrelló contra la Luna a casi 8.700 kilómetros por hora.

¿Qué detectaron los científicos tras el choque?

El impacto fue seguido por distintos observatorios internacionales, que lograron registrar información valiosa sobre el fenómeno. Entre ellos, el Very Large Telescope detectó líneas espectrales asociadas al sodio y al litio presentes en la nube de material expulsada tras la colisión.

Estos datos permitirán a los investigadores estudiar con mayor precisión la composición del material levantado y comprender mejor cómo responden las capas superficiales de la Luna ante este tipo de eventos.

¿Por qué el impacto puede ser útil para la ciencia?

Lejos de representar un problema, la NASA considera que el episodio abre una nueva oportunidad para la investigación científica.

Observatorios internacionales registraron el impacto, que servirá para estudiar la formación de cráteres y mejorar futuras misiones espaciales. Foto: NASA.

Como la Luna carece de una atmósfera capaz de erosionar rápidamente su superficie, los cráteres generados por impactos permanecen prácticamente intactos durante largos períodos, convirtiéndose en una fuente de información para los especialistas. “El cráter permitirá estudiar la formación por impacto y validar modelos”.

Desde la agencia señalaron que estos análisis serán fundamentales para perfeccionar los modelos sobre impactos en cuerpos celestes y para planificar futuras misiones de exploración, incluyendo proyectos vinculados a una presencia humana permanente en la Luna.

¿Qué dijo SpaceX sobre el incidente?

Desde SpaceX recordaron que, habitualmente, las segundas etapas de los cohetes Falcon 9 son dirigidas mediante maniobras de desorbitación controlada para que reingresen sobre el océano de forma segura.

No obstante, la empresa reconoció que existen excepciones. “Impactos como este son raros, pero pueden ocurrir”. La compañía también aseguró que mantiene un trabajo conjunto con la NASA para minimizar este tipo de situaciones y continuar mejorando las estrategias de gestión de residuos espaciales.

Aunque este tipo de colisiones son poco frecuentes, la NASA y SpaceX destacaron que aportarán información valiosa para la exploración lunar.

¿Por qué este tipo de impactos son poco frecuentes?

Aunque la Luna recibe constantemente impactos de meteoritos y otros objetos naturales, las colisiones provocadas por restos de misiones espaciales son mucho menos habituales.

Por ese motivo, el seguimiento de este episodio permitirá ampliar el conocimiento sobre los efectos de los objetos artificiales en la superficie lunar y desarrollar mejores medidas para proteger futuras bases, vehículos y equipos científicos que operen en el satélite natural.