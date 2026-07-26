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El Campeonato Argentino del Alfajor llega a Buenos Aires con entrada gratis: cuándo, dónde y qué probar

La propuesta busca posicionarse entre los principales eventos del calendario gastronómico nacional, ofreciendo un espacio para conocer nuevos sabores y versiones del alfajor, uno de los íconos de la gastronomía argentina.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Campeonato Argentino del Alfajor.
Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok
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Los amantes del alfajor ya tienen una cita imperdible en la Ciudad de Buenos Aires. El Campeonato Argentino del Alfajor desembarcará en CABA con dos jornadas dedicadas a uno de los productos dulces más emblemáticos de la gastronomía argentina.

Durante el evento, más de 80 productores de todo el país presentarán sus mejores creaciones en un encuentro que reunirá sabores tradicionales e innovadores, además de actividades para todas las edades.

El campeonato se llevará a cabo el viernes 8 y el sábado 9 de agosto, en el Estadio Ferro, con entrada gratuita. Las puertas estarán abiertas de 12 a 20 horas en ambas jornadas.

Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Dónde queda la sede del Campeonato Argentino del Alfajor y cómo llegar

La sede elegida para esta edición será el Estadio Ferro, ubicado en Av. Avellaneda 1240, en el barrio porteño de Caballito.

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Quienes viajen en transporte público podrán llegar mediante distintas líneas de colectivos que circulan por la zona, además de la Línea A del subte, descendiendo en la estación Carabobo, desde donde se puede caminar unas pocas cuadras hasta el predio.

También se puede llegar en auto, aunque se recomienda llegar con anticipación debido a la gran convocatoria que suele tener este tipo de eventos gastronómicos.

Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Requisitos e información clave para ingresar al evento gastronómico

La organización confirmó que el ingreso será libre y gratuito, por lo que no será necesario adquirir entradas previamente.

Entre los datos más importantes para tener en cuenta se encuentran:

  • Fechas: 8 y 9 de agosto.
  • Horario: de 12 a 20 horas.
  • Lugar: Estadio Ferro, Av. Avellaneda 1240, Ciudad de Buenos Aires.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Participarán más de 80 productores de alfajores de diferentes provincias argentinas.

Además de recorrer los stands y comprar productos directamente a los elaboradores, los visitantes podrán conocer algunas de las mejores propuestas alfajoreras del país.

Campeonato Argentino del Alfajor. Foto: Instagram/campeonatoargentinoalfajorok

Actividades para toda la familia: talleres, charlas y clases magistrales en vivo

El Campeonato Argentino del Alfajor no solo será una feria para degustar y comprar alfajores, sino también un espacio pensado para aprender y disfrutar en familia.

Durante las dos jornadas habrá premiaciones en vivo, donde se reconocerán las mejores elaboraciones del certamen, además de masterclasses a cargo de especialistas, catas guiadas y diferentes propuestas recreativas para grandes y chicos.

Con una programación que combina gastronomía, entretenimiento y capacitación, el evento busca convertirse en uno de los encuentros más importantes del calendario gastronómico argentino y en una oportunidad para descubrir nuevos sabores, conocer productores de distintas provincias y llevarse a casa algunos de los mejores alfajores del país.

FiestaAlfajor
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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