Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas: cuáles son las nuevas condiciones para participar

Reprogramaron la privatización del Belgrano Cargas. Foto: NA.

El Gobierno modificó el cronograma licitatorio en la privatización del Belgrano Cargas y ajustó exigencias técnicas y financieras para participar del proceso, mediante la Resolución 1914/2026, publicada el miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial.

La licitación contempla la concesión de obra pública para las vías, inmuebles aledaños y uso de talleres de las líneas de carga General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con opción de compra de material rodante, en el marco del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.

En atención a múltiples consultas y solicitudes formuladas por empresas interesadas, que expresaron la necesidad de contar con mayor tiempo para realizar inspecciones in situ de la infraestructura y evaluar las inversiones requeridas, se dispuso una reprogramación de los plazos contractuales.

Belgrano Cargas. Foto: NA.

Hasta cuándo se extendió la privatización del Belgrano Cargas

El plazo para realizar consultas al pliego se extendió hasta el 3 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas. La presentación de ofertas se podrá realizar hasta el 21 de diciembre de 2026 a las 09:59 horas y la etapa 1 de apertura de ofertas será en la misma fecha a las 10:00 horas.

Asimismo, se introducen precisiones operativas y se incorporan aclaraciones a las reglas del procedimiento. En cuanto a la cotización del peaje máximo, se estableció que la tarifa propuesta podrá expresarse con hasta cinco decimales en dólares por tonelada/kilómetro bruta (US$/TKM).

Además, se precisó el marco constitutivo de las Sociedades de Propósito Específico (SPE) que suscribirán los contratos de concesión y se fijaron pautas para los oferentes que opten por manifestar su intención de solicitar beneficios bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este aspecto, se determinó que por cada línea, el interesado tendrá la posibilidad de optar por una Oferta A o una Oferta B, sin utilizar ambas opciones, y la alternativa admitida estará vinculada con la intención de solicitar o no la adhesión al régimen.

Avanza la privatización de Belgrano Cargas. Foto: Instagram @trenesargcargas

En caso de presentar esa variante, tendrá que constituir una segunda garantía de mantenimiento de oferta al igual que en la primera. La norma detalló que la intención de solicitar los beneficios no supone que la adhesión sea aprobada.

En cuanto a los requisitos financieros, la solvencia económica podrá acreditarse a través de hasta dos personas en el rol de socio financiero, debiendo cumplir individualmente con índices de solvencia y liquidez mayores o iguales a uno. Esto favorece a las ofertas que tengan varios integrantes.

En el caso de que un oferente se postule para el manejo de más de una línea férrea, tendrá que acreditar debidamente el patrimonio neto de cada una, demostrando que puede hacer frente a la operación conjunta.

Por el lado de los requisitos técnicos, se determinó que el socio técnico deberá mantener una participación accionaria mínima del 10% con derecho a voto durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas. Por su parte, los Contratistas Nominados asumirían responsabilidad solidaria e ilimitada por idéntico período.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por Noticias Argentinas, con edición de Canal 26.