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El papa León XIV en la Argentina: el recorrido del papamóvil en Luján

El miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice realizará la Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Previamente, hará un recorrido con el Papamóvil.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Papa León XIV.
Papa León XIV. Foto: EFE
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La ciudad de Luján se prepara para la llegada del papa León XIV, y a través de un comunicado informaron el cronograma de cortes y operativos, sumado a las recomendaciones de movilidad.

El miércoles 11 de noviembre el Sumo Pontífice, como cierre de su gira por Argentina, realizará la Santa Misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Previamente, hará un recorrido con el Papamóvil a lo largo de la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano.

El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, aseguró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

Así serÁ el Papamóvil que usará en su visita a la Argentina. Foto: X/@pilaradiario

Además, confirmó que en el parque San Martín habrá un gran escenario con servicios gastronómicos que abastecerá a un gran número de peregrinos.

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Javier Milei y Victoria Villarruel durante el desfile militar por el 9 de julio. Foto: Presidencia

Debido a la magnitud del evento y al gran despliegue logístico y de seguridad, se invita e incentiva a todos los asistentes y vecinos de Luján a movilizarse a pie y peregrinar hasta el santuario.

Cómo llegar a Luján para la misa del papa León XIV

La circulación en vehículo particular y el transporte público estarán sujetos a restricciones de manera escalonada en los días previos, por lo que “caminar será la forma más fluida, ágil y de profundo sentido espiritual para participar de esta fiesta comunitaria”.

Tren Sarmiento; Trenes Argentinos. Foto: NA.

Además, indicaron que el tren será otra opción para llegar hasta Luján, ya que se aumentará a su máxima capacidad operativa la frecuencia de las líneas Sarmiento y San Martín.

Cronograma de operativos y cortes de tránsito

Para conocimiento de los vecinos y asistentes, la organización informó las fechas del operativo de logística, vallados y ordenamiento urbano.

El montaje de estructuras e infraestructura comenzó el lunes 26 de octubre con los trabajos de armado en Plaza Belgrano y el sábado 31 de dicho mes se montaron las estructuras sobre la avenida.

Visita del Papa León XIV a Luján.
Visita del Papa León XIV a Luján. Foto: NA

Este miércoles 4 de noviembre se reubicó la Terminal de Ómnibus y la parada de taxis hacia la calle Carlos Pellegrini y Humberto, mientras que el próximo martes 10 de noviembre la terminal será trasladada a la Universidad de Luján.

Acerca de los cortes vehiculares en la zona de influencia, iniciarán el lunes 9 de noviembre, permitiendo solo la circulación peatonal en:

  • Calle Mariano Moreno: desde Dr. Real hasta Ituzaingó.
  • Calle Dr. Real: desde 9 de Julio hasta Mariano Moreno.
  • Calle Ituzaingó: desde Mariano Moreno hasta 9 de Julio.
  • Calle 9 de Julio: desde Dr. Real hasta Ituzaingó.

“El Municipio informará en los próximos días el método de identificación y autorización de circulación vehicular para quienes vivan o trabajen en la zona de influencia, así como para las empresas de servicios (hotelería, alojamiento u otras) que requieran el ingreso de sus huéspedes”, detallaron.

Visita del Papa León XIV a Luján.
Visita del Papa León XIV a Luján. Foto: NA

El cierre de la Zona 0 será a partir del sábado 7 de noviembre desde la Autovía 7, bajada WALK, cierre del Acceso Tótem (ingreso a Luján). La calle 9 de Julio quedará limitada a la circulación peatonal desde 25 de Mayo hasta Mitre para el ingreso a la Basílica.

El domingo 8 de noviembre a las 22.00hs. será el despeje vehicular de la Zona 0, al día siguiente se llevará a cabo el cierre total de la Zona 0. El martes 10 de noviembre será para la salida de la avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.

Se detalló que las misas de la Basílica serán trasladadas desde el lunes 9 de noviembre debido al cierre total de la Zona 0, por lo que se celebrarán en el Parque San Martín.

La prohibición de estacionamiento y cierres complementarios se realizarán desde el lunes 9 de noviembre, de forma escalonada.

  • Lunes 9 de noviembre a las 00 horas: prohibido estacionar en la Av. Fernández Beschtedt, desde la Autovía 7 hasta Av. Carlos Pellegrini.
  • Martes 10 de noviembre a las 00 horas: prohibido estacionar en las calles Lavalle, San Martín, Bartolomé Mitre, Gral. Las Heras e Ituzaingó, desde Francia hasta Mariano Moreno.
  • Miércoles 11 de noviembre a las 00 horas: cierre completo al tránsito vehicular y peatonal de la Av. Fernández Beschtedt, desde Autovía 7 hasta Av. Carlos Pellegrini.

Sobre el cierre vehicular de puentes ese mismo lunes:

  • Puente Mendoza: cierre vehicular. Circulación peatonal habilitada.
  • Puente Gogna: cierre total, vehicular y peatonal.
  • Puente Mitre: cierre total, vehicular y peatonal.
  • Puente Muñiz y Puente de las Tropas: abiertos, con circulación normal.
Visita del Papa León XIV a Luján.
Visita del Papa León XIV a Luján. Foto: NA

Las autoridades destacaron que se habilitarán espacios destinados a feriantes, emprendedores y vecinos interesados en participar en la venta de productos durante el evento.

Quienes deseen contar con un espacio deberán comunicarse a través del correo electrónico economiapopularlujan@gmail.com o al teléfono 2323-447357.

Por último, sobre los horarios de ingreso y acreditación, expusieron:

  • Martes 10 de noviembre a las 16 horas: apertura de la Zona 0: habilitación del ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján y cierre total de la zona de influencia. Habrá un gran despliegue de pantallas y sistemas de sonido en todo el perímetro para asegurar el seguimiento del evento por parte de toda la concurrencia.
  • Miércoles 11 de noviembre de 10 a 12 horas: celebración de la Santa Misa.

Se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales, como el Instagram del municipio @municipiodelujan, y prever los tiempos de desplazamiento para vivir esta jornada de fe y encuentro en paz y orden.

Papa León XIVPapamóvilArgentina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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