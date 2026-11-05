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Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER: qué pasaría con los perfiles anónimos

Un proyecto presentado en el Congreso busca establecer la verificación biométrica obligatoria para usuarios de plataformas digitales. La medida también alcanzaría a las cuentas existentes.

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Celular; aplicaciones; redes sociales. Foto: Unsplash.
Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER.
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La diputada nacional Cecilia López Pasquali, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para que todos los usuarios de redes sociales en Argentina deban verificar su identidad a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La propuesta incluye plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, y busca prevenir estafas digitales, suplantaciones de identidad y delitos contra menores.

Cómo funcionaría la verificación obligatoria de identidad en redes sociales

La iniciativa establece que las plataformas digitales deberán utilizar el Sistema de Identidad Digital (SID) del RENAPER para comprobar la identidad de quienes quieran crear una cuenta o continuar utilizando una existente. También alcanzaría a servicios de comercio electrónico y aplicaciones de juegos.

El procedimiento incluiría una validación biométrica, pero las empresas no podrían conservar fotografías ni datos biométricos de sus clientes. En su lugar, recibirían una confirmación de identidad, información sobre la mayoría de edad y un identificador encriptado.

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Proponen que todas las cuentas de redes sociales estén vinculadas al RENAPER. Foto: Reuters (Hollie Adams)

Esto no significaría la eliminación de los perfiles con seudónimos. Los usuarios podrían continuar utilizando nombres artísticos, avatares o identidades diferentes de las que figuran en sus documentos, siempre que exista una identidad real verificada detrás de cada cuenta.

Por su parte, la información personal permanecería reservada y únicamente podría revelarse por orden judicial en el marco de una causa civil o penal.

Qué cambios se proponen para menores y apuestas online

Otro de los puntos centrales del proyecto es la protección de niños, niñas y adolescentes. Para ingresar a sitios de apuestas online o plataformas con contenidos exclusivos para mayores de 18 años, sería obligatorio acreditar la edad mediante una validación biométrica.

En los servicios que admitan menores, la creación de perfiles debería contar con una verificación vinculada a sus padres, tutores o representantes legales.

La propuesta también pretende facilitar las investigaciones por fraudes, estafas y otros delitos digitales, al permitir que la Justicia solicite la identidad de los responsables de las cuentas involucradas.

Cuándo podría entrar en vigencia la verificación con el RENAPER

El proyecto, registrado bajo el expediente 6018-D-2026, fue presentado el 3 de noviembre y se encuentra en instancia de tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la verificación obligatoria todavía no está vigente.

Si la iniciativa se convierte en ley, las empresas tendrán 180 días para adaptar sus sistemas. Las plataformas que incumplan las exigencias podrían recibir apercibimientos, multas o suspensiones temporales de sus servicios en Argentina.

La propuesta también abre una discusión sobre la privacidad y el tratamiento de información sensible, especialmente por el uso de datos biométricos y la posibilidad de identificar a quienes participan en internet mediante perfiles anónimos.

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