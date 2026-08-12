Fiesta Nacional del Sol 2026: cuándo es, qué se sabe de las las entradas y por qué los dinosaurios serán protagonistas

Miles de personas participaron de una de las jornadas de la Fiesta Nacional del Sol, el evento cultural y turístico más importante de la provincia. Foto: San Juan

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene fecha confirmada y una temática que pondrá el foco en uno de los mayores patrimonios naturales de San Juan. El tradicional evento se desarrollará entre el 20 y el 22 de noviembre en Pocito y estará inspirado en el universo prehistórico de Ischigualasto, reconocido internacionalmente por su riqueza paleontológica.

La próxima edición llevará el nombre de “Parque Triásico”, una propuesta que buscará trasladar al público millones de años hacia atrás para descubrir cómo era la Tierra en la era en la que surgieron los primeros dinosaurios.

Ischigualasto, el protagonista de la Fiesta Nacional del Sol 2026

La temática elegida apunta a destacar la importancia científica y cultural del Parque Provincial Ischigualasto, un sitio clave para comprender la evolución de la vida en el planeta y uno de los yacimientos paleontológicos más importantes a nivel mundial.

Miles de personas participaron de una de las jornadas de la Fiesta Nacional del Sol, el evento cultural y turístico más importante de la provincia. Foto: San Juan

La propuesta también llega en un contexto especial para la provincia, marcado por la futura apertura del MuPa, Museo Paleontológico, un proyecto que reforzará la difusión del patrimonio científico y turístico sanjuanino.

Desde la organización adelantaron que la fiesta combinará cultura, ciencia, entretenimiento e identidad local, con actividades pensadas para que los visitantes puedan acercarse al mundo del período Triásico mediante experiencias inmersivas y espectáculos temáticos.

Cuándo y dónde será la Fiesta Nacional del Sol

Las actividades centrales se desarrollarán desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en el predio ubicado en los alrededores del Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en el departamento Pocito.

Durante las tres jornadas habrá espacios dedicados a la feria temática, propuestas culturales y presentaciones artísticas que formarán parte de la programación principal de la celebración.

Miles de personas participaron de una de las jornadas de la Fiesta Nacional del Sol, el evento cultural y turístico más importante de la provincia. Foto: San Juan

Sin embargo, la agenda comenzará antes. El jueves 19 de noviembre se realizará una nueva edición del FNS Forum, un encuentro orientado a generar vínculos e intercambios entre representantes de los sectores productivos, empresariales e institucionales.

Artistas y convocatorias, aún sin confirmación

Por el momento, el Gobierno de San Juan no informó la grilla de artistas ni los detalles completos de las actividades que formarán parte de la edición 2026.

Tampoco se difundieron las convocatorias para músicos, artesanos, gastronómicos y emprendedores, aunque las autoridades señalaron que esas novedades serán comunicadas próximamente a través de los canales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol.

¿Por qué los dinosaurios serán los protagonistas de la Fiesta Nacional del Sol 2026?

La edición 2026 llevará el nombre de “Parque Triásico” y estará inspirada en Ischigualasto, uno de los sitios paleontológicos más importantes del mundo y un emblema de San Juan. La propuesta buscará recrear el período Triásico, una etapa de la historia de la Tierra en la que aparecieron algunos de los primeros dinosaurios conocidos.

A través de espectáculos, intervenciones artísticas y experiencias inmersivas, la organización intentará acercar al público la riqueza científica y turística del parque provincial, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO junto con el Parque Nacional Talampaya.

Miles de personas participaron de una de las jornadas de la Fiesta Nacional del Sol, el evento cultural y turístico más importante de la provincia. Foto: San Juan

La temática también coincide con el impulso que la provincia busca darle al turismo paleontológico y con la próxima apertura del Museo Paleontológico de San Juan (MuPa), un proyecto destinado a exhibir hallazgos clave sobre los orígenes de los dinosaurios en la región.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2026?

Por ahora, el Gobierno de San Juan no confirmó los precios de las entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2026. La definición de los valores dependerá de la programación artística y de la estructura final del evento, que se dará a conocer en los próximos meses.

Mientras tanto, quienes planean asistir pueden tomar como referencia los montos que se aplicaron en la edición anterior. En ese caso, el acceso general al predio costó $5.000, la Tribuna Popular tuvo un valor de $10.000, el ingreso al campo de pie fue de $25.000 y las plateas oscilaron entre $30.000 y $35.000.

Desde la organización señalaron que tanto los precios como las modalidades de venta serán anunciados a través de los canales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol una vez que se confirme la grilla de artistas y el cronograma completo de actividades.

Con fecha definida y una propuesta centrada en los dinosaurios, la paleontología y la historia de Ischigualasto, San Juan puso en marcha la cuenta regresiva para una edición que buscará convertir al pasado prehistórico de la provincia en el gran atractivo de su fiesta más emblemática.