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Aldosivi vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Aldosivi y River Plate por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Nicolás Otamendi en el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
Nicolás Otamendi; capitán de River. Foto: REUTERS
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Aldosivi choca ante River Plate, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio José María Minella ya está lista para que el balón comience a moverse a las 15:00, y tú no te lo puedes perder.

Aldosivi vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

19´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada.

15´ Tarjeta amarilla para Aldosivi

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Castro.

13´ Tarjeta amarilla para Aldosivi

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Agustín Palavecino.

8´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

7´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Galván fue bloqueado por Joaquín Pombo.

6´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Marcos Acuña fue bloqueado por Lucas Acosta.

2´ ¡Tiro desviado de River Plate!

Disparo de Ángel Correa y el remate se va afuera.

0´ Fuera de juego en River Plate

Posición adelantada de Giovanni González.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el José María Minella, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Aldosivi y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Bryan Ferreyra.

Formación confirmada de Aldosivi

Titulares

  • (42) Lucas Acosta
  • (25) Néstor Breitenbruch
  • (13) Braian Cufré
  • (28) Santiago Moya
  • (32) Joaquín Pombo
  • (19) Lucas Castro
  • (10) Nicolás Gaitán
  • (8) Martin Garcia
  • (11) Agustín Palavecino
  • (22) Alan Sosa
  • (29) Andrés Vombergar

Suplentes

  • (23) Ignacio Chicco
  • (34) Santiago Filippini
  • (17) Federico Laurelli
  • (14) Elías López
  • (38) Mateo Vales
  • (33) Nicolás Zalazar
  • (5) Nicolás Linares
  • (15) Francisco Perruzzi
  • (24) Felipe Anso
  • (16) Juan Dadín
  • (7) Natanael Guzmán

Entrenador: Javier Sanguinetti

Formación confirmada de River Plate

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (21) Marcos Acuña
  • (20) Giovanni González
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (13) Lautaro Rivero
  • (23) Thiago Almada
  • (50) Tobías Andrada
  • (27) Santiago Espindola
  • (26) Tomás Galván
  • (18) Lucas Beltrán
  • (10) Ángel Correa

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (31) Facundo González
  • (43) Valentín Lucero
  • (3) Francisco Ortega
  • (2) Tobías Ramírez Cardozo
  • (8) Mauro Arambarri
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (44) Lucas Silva
  • (19) Rafael Santos Borré
  • (9) Sebastián Driussi

Entrenador: Leonardo Ponzio

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Aldosivi y River Plate?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium, TNT Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Aldosivi vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Aldosivi recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Stéfano Di Carlo tras el polémico Superclásico entre Boca y River:“Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”

Stéfano Di Carlo tras el polémico Superclásico entre Boca y River: “Buscan aleccionar desde lo arbitral para disciplinar dirigentes”
Stéfano Di Carlo fue contundente tras el polémico Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

El presidente del “Millonario” confirmó que el club pidió que Nicolás Ramírez no vuelva a dirigir al equipo y aseguró que otros dirigentes comparten en privado las críticas al arbitraje argentino. Además, denunció que existe un problema “sistémico” contra su institución.

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AldosiviRiver PlateTorneo ClausuraFútbol
Redacción 26 Deportes
Redacción 26 Deportes

Autor

Equipo de Canal 26 dedicado a la actualidad del deporte argentino e internacional. Encontrá los resultados, la agenda de partidos y las últimas noticias de fútbol, básquet, tenis y automovilismo, con información sobre los principales torneos, equipos y deportistas. Leer bio

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