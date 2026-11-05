Aldosivi vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Aldosivi vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
19´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada.
15´ Tarjeta amarilla para Aldosivi
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Castro.
13´ Tarjeta amarilla para Aldosivi
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Agustín Palavecino.
8´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
7´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Galván fue bloqueado por Joaquín Pombo.
6´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcos Acuña fue bloqueado por Lucas Acosta.
2´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Ángel Correa y el remate se va afuera.
0´ Fuera de juego en River Plate
Posición adelantada de Giovanni González.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el José María Minella, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Aldosivi y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Bryan Ferreyra.
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (42) Lucas Acosta
- (25) Néstor Breitenbruch
- (13) Braian Cufré
- (28) Santiago Moya
- (32) Joaquín Pombo
- (19) Lucas Castro
- (10) Nicolás Gaitán
- (8) Martin Garcia
- (11) Agustín Palavecino
- (22) Alan Sosa
- (29) Andrés Vombergar
Suplentes
- (23) Ignacio Chicco
- (34) Santiago Filippini
- (17) Federico Laurelli
- (14) Elías López
- (38) Mateo Vales
- (33) Nicolás Zalazar
- (5) Nicolás Linares
- (15) Francisco Perruzzi
- (24) Felipe Anso
- (16) Juan Dadín
- (7) Natanael Guzmán
Entrenador: Javier Sanguinetti
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (21) Marcos Acuña
- (20) Giovanni González
- (30) Nicolás Otamendi
- (13) Lautaro Rivero
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (27) Santiago Espindola
- (26) Tomás Galván
- (18) Lucas Beltrán
- (10) Ángel Correa
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (31) Facundo González
- (43) Valentín Lucero
- (3) Francisco Ortega
- (2) Tobías Ramírez Cardozo
- (8) Mauro Arambarri
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (19) Rafael Santos Borré
- (9) Sebastián Driussi
Entrenador: Leonardo Ponzio
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Aldosivi y River Plate?
Argentina: ESPN Premium, TNT Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Aldosivi vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Aldosivi recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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