Fabricaba cartulinas recicladas y biodegradables, pero no pudo sostener su producción: cerró una histórica papelera y dejó a 160 trabajadores sin empleo

Papelera del Sur, una fábrica de cartulinas recicladas y biodegradables ubicada en Tornquist, provincia de Buenos Aires, anunció el cierre definitivo de su planta. Foto: papeleradelsur.com.ar.

Una fábrica que durante más de medio siglo produjo cartulinas recicladas y biodegradables en la provincia de Buenos Aires cerró sus puertas y dejó a alrededor de 160 trabajadores sin empleo. La decisión afecta a Papelera del Sur, una histórica industria ubicada en Tornquist, cuya actividad representaba una importante fuente de ingresos para numerosas familias de la región.

El cierre fue comunicado por representantes de la empresa durante una reunión con dirigentes sindicales en Bahía Blanca, después de que la planta paralizara su producción y suspendiera temporalmente a sus empleados.

La noticia generó preocupación no solo entre los trabajadores, sino también entre comerciantes, transportistas y proveedores que dependían directa o indirectamente del funcionamiento del establecimiento.

El cierre de Papelera del Sur deja sin empleo a alrededor de 160 personas, según las estimaciones del sindicato papelero. Foto: papeleradelsur.com.ar.

Detrás de la decisión aparece una combinación de dificultades económicas, maquinaria antigua y problemas para competir con las cartulinas importadas, según las explicaciones que la compañía transmitió al sindicato.

Papelera del Sur: la histórica fábrica de cartulinas recicladas que cerró en Tornquist

Durante décadas, Papelera del Sur formó parte de la actividad industrial de Tornquist, una localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Su producción estaba vinculada con la elaboración de cartulinas recicladas y biodegradables, materiales utilizados en distintas aplicaciones industriales y comerciales, especialmente en productos de papel y cartón.

La empresa se dedicaba a fabricar cartulinas recicladas y biodegradables, aprovechando materiales recuperados para elaborar nuevos productos. Foto: papeleradelsur.com.ar.

La utilización de fibras recuperadas permite aprovechar materiales que ya tuvieron un uso anterior y reincorporarlos a nuevos procesos productivos, una práctica asociada con la economía circular y la reducción de residuos. Sin embargo, esa característica de su producción no fue suficiente para garantizar la continuidad de la planta.

La fábrica atravesaba dificultades desde hacía tiempo y, durante los últimos días, había interrumpido sus operaciones. Los empleados permanecían suspendidos mientras esperaban novedades sobre el futuro del establecimiento.

La confirmación llegó cuando representantes de Recursos Humanos de Interpac convocaron a los dirigentes sindicales a una reunión en Bahía Blanca. Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, contó a Noticias Tornquist cómo recibieron la noticia.

“Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos arrimarnos a Bahía. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar porque no nos habían adelantado nada. Cuando llegamos nos dieron la noticia”. La decisión puso fin a una actividad industrial que había acompañado el desarrollo económico de Tornquist durante más de cinco décadas.

Por qué cerró la fábrica de cartulinas recicladas y biodegradables de Buenos Aires

Según explicó Lanaro, los responsables de la empresa argumentaron que la producción había dejado de ser rentable y que las condiciones del mercado dificultaban sostener la actividad.

Uno de los principales problemas señalados fue la competencia con productos importados, cuyos costos y volúmenes de producción resultaban difíciles de igualar para la planta bonaerense.

La planta de Papelera del Sur representaba una importante fuente de empleo y actividad económica para Tornquist y sus alrededores. Foto: papeleradelsur.com.ar.

A esto se sumaba la antigüedad de parte de la maquinaria utilizada en el establecimiento. “Dicen que esto no es rentable, que sobra papel en todo el mundo y que es imposible competir. Nosotros tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos”, explicó el dirigente sindical.

Las declaraciones reflejan las razones que, según el gremio, fueron comunicadas por la compañía durante la reunión. El cierre se produjo después de un período de dificultades productivas.

De acuerdo con antecedentes periodísticos, durante 2025 la fábrica ya había registrado suspensiones y reducciones en sus jornadas de actividad. La situación se agravó hasta que la empresa decidió finalizar definitivamente las operaciones en Tornquist.

Unos 160 trabajadores perderán sus empleos tras el cierre de Papelera del Sur

La principal consecuencia inmediata es la pérdida de aproximadamente 160 puestos de trabajo directos. Según el relevamiento del sindicato, alrededor de 105 empleados estaban afiliados al gremio papelero. A ellos se sumaban otros cinco o seis trabajadores que habían ingresado a prueba y unas 50 personas que se desempeñaban fuera de convenio.

“Seríamos unas 110 personas bajo convenio. Después tenemos, fuera de convenio, unas 50 personas. O sea que alrededor de 160 personas se quedarían sin trabajo”, detalló Lanaro.

Además de los trabajadores despedidos, el cierre de la papelera podría afectar a comerciantes, proveedores y pequeñas empresas de Tornquist. Foto: Facebook / Secretaría de Turismo Tornquist.

La cifra representa un impacto considerable para una localidad donde la industria papelera era una fuente importante de empleo privado. Pero las consecuencias podrían extenderse más allá de quienes trabajaban dentro del establecimiento.

El funcionamiento de la planta también generaba actividad para empresas de transporte, proveedores de insumos, contratistas y distintos servicios vinculados con la producción industrial.

El impacto económico en Tornquist y qué pasará con las indemnizaciones

La preocupación de los representantes sindicales no se limita a las desvinculaciones laborales. También advierten que la pérdida de ingresos de tantas familias podría afectar a los pequeños comercios de la localidad.

“Para el pueblo también va a hacer ruido. Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist”, señaló Lanaro.

Según informó el dirigente, la empresa manifestó su intención de completar las liquidaciones e indemnizaciones correspondientes antes de finalizar noviembre.

Según el sindicato, la empresa atribuyó el cierre a problemas de rentabilidad, maquinaria antigua y dificultades para competir con cartulinas importadas. Foto: papeleradelsur.com.ar.

Sin embargo, ese compromiso todavía deberá concretarse y no elimina la incertidumbre de los trabajadores respecto de sus posibilidades de conseguir nuevos empleos.

El cierre también provocó una reacción del municipio de Tornquist, que expresó su preocupación por las consecuencias laborales, productivas y sociales de la decisión.

Para Tornquist, la desaparición de esta industria representa mucho más que el final de una línea de producción. También significa la pérdida de una fuente de empleo que formaba parte de la vida cotidiana de la comunidad.