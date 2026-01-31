Tormenta en Chivilcoy y Cañuelas Foto: X @InfoCanuelas

Un breve pero violento temporal afectó a Chivilcoy y Cañuelas, en el interior de la provincia de Buenos Aires, generando destrozos y cortes de luz que dejaron a más de la mitad de los pobladores sin suministro eléctrico. La tormenta duró solamente 15 minutos, pero alcanzó ráfagas de viento de gran intensidad, lluvias torrenciales y caída de granizo en algunos sectores, que generó numerosos inconvenientes en la vía pública.

De acuerdo a lo publicado por Infocañuelas, el temporal provocó la caída de árboles, carteles, toldos y postes en distintos puntos de la ciudad y a lo largo de ambos márgenes de la Ruta 205, especialmente en el tramo que une Cañuelas con la localidad de El Taladro.

Temporal en Cañuelas Foto: X

Uno de los hechos más visibles se registró en la intersección de Centenario y Corrientes, donde un poste de internet se quebró, mientras que otros dos quedaron inclinados y sostenidos únicamente por el tendido de cables. Situaciones similares se repitieron en zonas céntricas.

Como consecuencia de estos daños, alrededor de 3.500 usuarios quedaron sin luz. Tras las quejas de los vecinos y la tormenta, desde la empresa Edesur informaron que el servicio podría normalizarse durante la tarde del sábado, aunque advirtieron que los trabajos podrían demorarse debido a la necesidad de retirar árboles y estructuras caídas sobre el cableado.

Temporal intenso también en Chivilcoy: daños en las cazas y destrozo en las calles

Según informó La Razón de Chivilcoy, esa ciudad también fue afectada por un temporal corto pero extremadamente intenso, con características similares a las registradas en la ciudad.

Tormenta en Chivilcoy y Cañuelas Foto: X @InfoCanuelas

En algunas zonas se produjeron chaparrones y caída de granizo, mientras que en otros sectores el principal impacto estuvo dado por fuertes ráfagas de viento, que ocasionaron daños en postes, árboles y distintas estructuras urbanas.

Personal municipal y equipos de servicios comenzaron rápidamente con el relevamiento de daños y las tareas de despeje de calles, con el objetivo de restablecer la circulación y prevenir riesgos para vecinos y automovilistas.