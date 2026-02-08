Un fuerte temporal en Salta dejó calles anegadas y más de 200 evacuados. Foto: NA.

Un intenso temporal golpeó este sábado 7 de febrero a la provincia de Salta durante las últimas horas y dejó como saldo inundaciones súbitas, ríos desbordados y una grave emergencia habitacional, con mayor impacto en la zona sur. Según informaron medios locales, las precipitaciones alcanzaron niveles sin precedentes para la región, con registros que marcaron un récord histórico y forzaron la evacuación de cientos de vecinos.

Un fuerte temporal en Salta dejó calles anegadas y más de 200 evacuados. Video X @cindymfernandez

El epicentro de la emergencia se ubicó en el departamento de Metán y en la localidad de El Galpón. Datos meteorológicos oficiales y reportes de autoridades locales indican que en Metán se registraron alrededor de 200 milímetros de lluvia en un período muy reducido de tiempo, una cifra extraordinaria para la zona.

La magnitud del fenómeno provocó anegamientos casi inmediatos en distintos sectores urbanos. En puntos críticos, como la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, la fuerza del agua fue tal que colapsó un canal subterráneo y destruyó por completo el pavimento.

Temporal en Salta: más de 240 evacuados

Las consecuencias humanas y materiales fueron alarmantes. Hasta el momento, se contabilizan más de 240 personas evacuadas en El Galpón y áreas cercanas. Muchas de ellas fueron alojadas en el Complejo Deportivo Municipal, habilitado como centro de contención y asistencia permanente.

Los relatos se repiten entre los damnificados: la inundación avanzó con una velocidad inusual. En el barrio San Francisco, el desborde del río ocurrió durante la madrugada y sorprendió a numerosas familias, que sufrieron pérdidas materiales totales.

Un fuerte temporal en Salta dejó calles anegadas y más de 200 evacuados. Foto: NA.

Continua el alerta: cómo va a estar el clima en Salta

El gobierno provincial, en conjunto con Defensa Civil y fuerzas de Seguridad, mantiene activos los operativos de asistencia en Metán y El Galpón. No obstante, la situación continúa siendo delicada, ya que el Servicio Meteorológico Nacional sostiene una alerta por tormentas para los próximos días.

Las zonas más comprometidas incluyen Metán, El Galpón y los barrios 20 de Junio y Villa San José, donde se reportan rutas intransitables, canales desbordados y cortes preventivos del suministro eléctrico.

Un fuerte temporal en Salta dejó calles anegadas y más de 200 evacuados. Video X @MagazineGonnet

Desde las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar circular por áreas inundadas, mantenerse informados por canales oficiales y preparar elementos de emergencia ante posibles nuevas crecidas de los ríos.