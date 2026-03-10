Hoy en Catamarca, el clima se presentará con algunas nubes y temperaturas que variarán entre los 6.4°C de mínima y los 23.7°C de máxima. Por la mañana se espera un ambiente agradable, sin precipitaciones previstas. La humedad será alta, alcanzando hasta un 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde y noche, el cielo en Catamarca seguirá parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán en un rango medio, sin cambios bruscos. La velocidad del viento máxima será de 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Observaciones astronómicas para el clima de hoy en Catamarca

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer tendrá lugar a las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:33. Esto proporciona un día relativamente largo para el disfrute de actividades al aire libre.