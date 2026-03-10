Hoy en Córdoba, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.3°C, subiendo hasta una máxima de 21.9°C durante el día. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría generar alguna sensación térmica algo más fresca. La humedad alcanzará hasta el 54%, así que se recomienda vestir en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que continuará el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán gradualmente, adecuándose para un cierre de jornada más fresco que la mañana, con una humedad estabilizada en el 54%. En cuanto a los vientos, podrían iniciar de manera moderada y debilitarse hacia la noche, manteniéndose con ráfagas de hasta 19 km/h.