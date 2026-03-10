El clima en Jujuy para la mañana

Durante la mañana de hoy en Jujuy, el clima se mantiene parcialmente nuboso, con una temperatura mínima prevista de 4.2°C. La humedad será del 46%, brindando una sensación térmica fresca. Además, se prevén vientos con una velocidad máxima de 6 km/h que podrían aumentar levemente la sensación de frío. Aunque la precipitación es insignificante, hay que considerar llevar un abrigo ligero para mitigar el fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que la tarde avanza, en Jujuy se espera que el tiempo continúe siendo parcialmente nuboso. Las condiciones meteorológicas muestran una temperatura máxima que puede alcanzar los 18.4°C, lo cual ofrecerá un ambiente algo más templado en comparación con la mañana. Los vientos aumentarán su velocidad alcanzando los 10 km/h. Hacia la noche, el cielo mantendrá su estado parcial, con una disminución en la temperatura, volviendo a bajar progresivamente. Si planeas salir, considera un abrigo ya que la brisa nocturna podría intensificarse, y aunque la probabilidad de precipitación es baja, siempre es bueno estar preparado.