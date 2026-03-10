En San Luis, la jornada comenzará con un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas se prevén alrededor de los 17.7°C, mientras que las mínimas rondarán los 7.5°C. Durante la mañana, se espera que las nubes ocasionales no interfieran significativamente, permitiendo condiciones agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Conforme avance el día, el cielo continuará mayormente nublado durante la tarde y la noche. A pesar de las nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, manteniendo el día seco. La velocidad del viento podría alcanzar los 22 km/h, proporcionando brisas moderadas que refrescarán el ambiente nocturno.

La humedad máxima se estima en un 66%, lo cual podría hacer sentir el ambiente algo más pesado al atardecer. Sin embargo, la noche promete ser agradable, con temperaturas que invitan a disfrutar al aire libre.