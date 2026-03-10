Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 10 de marzo de 2026
Clima actual
Hoy en Santa Cruz, se prevé un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 3.4°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 16 km/h, soplando con dirección variable pero mayormente del noreste. La humedad se mantendrá en un nivel elevado, alcanzando hasta el 95%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En horas de la tarde y noche, las condiciones del tiempo continuarán de manera similar, con el cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima del día alcanzará los 7.3°C. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, llegando a ráfagas de hasta 30 km/h. La probabilidad de precipitación en forma de lloviznas ligeras es baja, manteniéndose en un 25%.
La semana continuará mostrando condiciones climatológicas parecidas, por lo que se recomienda a los habitantes de Santa Cruz estar preparados para días fríos con cambios leves intermitentes.