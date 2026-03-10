Hoy en Santa Cruz, se prevé un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 3.4°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 16 km/h, soplando con dirección variable pero mayormente del noreste. La humedad se mantendrá en un nivel elevado, alcanzando hasta el 95%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En horas de la tarde y noche, las condiciones del tiempo continuarán de manera similar, con el cielo mayormente cubierto. La temperatura máxima del día alcanzará los 7.3°C. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, llegando a ráfagas de hasta 30 km/h. La probabilidad de precipitación en forma de lloviznas ligeras es baja, manteniéndose en un 25%.

La semana continuará mostrando condiciones climatológicas parecidas, por lo que se recomienda a los habitantes de Santa Cruz estar preparados para días fríos con cambios leves intermitentes.