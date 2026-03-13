Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 13 de marzo de 2026
Estado del Clima
Pronóstico del clima para hoy en Ciudad De Buenos Aires
En la mañana de este viernes, la clima en Ciudad De Buenos Aires se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 8.6°C. No hay precipitación esperada durante este periodo, y la humedad relativa alcanzará hasta un 62%. Podremos sentir el viento con una velocidad de hasta 40.9 km/h, aportando una sensación refrescante, pero el día se mantendrá mayormente despejado.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Durante la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán siendo benévolas, con cielos en su mayoría despejados. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando los 16°C como máximo. Los vientos del este traerán una brisa suave con ráfagas que pueden llegar hasta 47.6 km/h. Sin dudas, será un buen día para disfrutar actividades al aire libre, ya que tampoco se espera lluvia durante esta parte del día.
Observaciones astronómicas para Ciudad De Buenos Aires
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone: el sol hará su aparición a las 7:57 AM y se despedirá a las 6:50 PM, ofreciendo un extenso tiempo diurno para aprovechar.