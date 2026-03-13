Pronóstico del clima para hoy en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de este viernes, la clima en Ciudad De Buenos Aires se presenta con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 8.6°C. No hay precipitación esperada durante este periodo, y la humedad relativa alcanzará hasta un 62%. Podremos sentir el viento con una velocidad de hasta 40.9 km/h, aportando una sensación refrescante, pero el día se mantendrá mayormente despejado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán siendo benévolas, con cielos en su mayoría despejados. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando los 16°C como máximo. Los vientos del este traerán una brisa suave con ráfagas que pueden llegar hasta 47.6 km/h. Sin dudas, será un buen día para disfrutar actividades al aire libre, ya que tampoco se espera lluvia durante esta parte del día.

Observaciones astronómicas para Ciudad De Buenos Aires

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone: el sol hará su aparición a las 7:57 AM y se despedirá a las 6:50 PM, ofreciendo un extenso tiempo diurno para aprovechar.