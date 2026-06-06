Niebla densa complica Buenos Aires hoy: las zonas afectadas y cómo sigue el tiempo

Niebla en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

La mañana de este sábado arrancó con un escenario incómodo para miles de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en otras regiones del centro del país: bancos de niebla persistentes, alto nivel de humedad y una marcada reducción de la visibilidad que afecta tanto la circulación urbana como los viajes por ruta. De acuerdo con reportes difundidos a partir del pronóstico oficial, la advertencia alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

El fenómeno no aparece aislado. En los últimos días, la franja central del país se mantuvo bajo una atmósfera cargada de humedad, con cielo cubierto y poco viento, una combinación que favorece la formación de niebla, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. El Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido semanas atrás que comenzó la temporada de nieblas y neblinas en la zona centro-este, un período en el que la visibilidad puede caer de forma abrupta y alterar el tránsito, los accesos y hasta algunos servicios de transporte.

Qué zonas están bajo advertencia por niebla este sábado

La advertencia vigente de este sábado pone el foco sobre Buenos Aires —incluida CABA— y se extiende a porciones de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, donde se esperan neblinas y bancos de niebla persistentes. Según distintos reportes periodísticos basados en la información oficial, el problema no pasa solo por el paisaje cubierto, sino por la posibilidad de que la visibilidad se reduzca de manera significativa durante buena parte de la jornada.

Alerta por niebla en Buenos Aires Foto: SMN

En este tipo de episodios, el mayor impacto suele sentirse en autopistas, rutas, accesos rápidos y puentes, sobre todo en tramos donde la humedad queda “atrapada” cerca del suelo. Por eso, la recomendación central es simple: evitar traslados innecesarios mientras persista la niebla más cerrada. También pueden registrarse demoras o complicaciones en corredores viales y en algunos servicios de transporte, tal como ocurrió en otros eventos similares reportados en las últimas semanas.

Por qué la niebla puede transformarse en un riesgo serio para circular

La niebla se forma cuando el aire cercano a la superficie acumula mucha humedad y la temperatura desciende hasta alcanzar el llamado punto de rocío. En ese momento, el vapor se transforma en pequeñas gotas suspendidas que quedan flotando muy cerca del suelo. Cuando esa concentración es intensa, la visibilidad horizontal puede caer a valores muy bajos y volver mucho más difícil calcular distancias, velocidades y maniobras.

El propio SMN explica que la niebla se diferencia de la neblina por el grado de reducción visual: en la niebla, la visibilidad se ubica en valores iguales o menores a un kilómetro, mientras que la neblina resulta más tenue. Aunque a simple vista pueda parecer una postal invernal más, en la práctica se trata de un fenómeno que eleva el riesgo de choques, sobre todo cuando se combina con pavimento húmedo, conducción apurada y sobrepasos indebidos.

Cómo manejar si te sorprende la niebla en la calle o en la ruta

Las recomendaciones para circular en este contexto apuntan a bajar el riesgo al mínimo. La primera es no salir si no hace falta. Si la niebla sorprende al conductor en movimiento, la indicación es reducir la velocidad, mantener más distancia con el vehículo de adelante, no sobrepasar y utilizar luces bajas y antiniebla si el auto las tiene. En cambio, las luces altas no ayudan: pueden reflejarse en la humedad y empeorar la visión.

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

Otra pauta importante es evitar frenadas bruscas y no detenerse sobre la calzada ni en la banquina, salvo que no exista otra alternativa. Si la visibilidad se vuelve casi nula, lo recomendable es buscar un lugar seguro fuera del tránsito principal y esperar allí hasta que mejoren las condiciones. Además, conviene mantenerse atento a los canales oficiales para seguir la evolución del fenómeno durante la mañana.

Cómo sigue el tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana

Además de la niebla, el fin de semana en el AMBA viene con señales de inestabilidad creciente. Para este sábado se espera una jornada mayormente gris, con temperaturas templadas para la época, ambiente muy húmedo y escasas chances de lluvia en las primeras horas, aunque no se descartan lloviznas aisladas. La franja térmica difundida para hoy se mueve, según distintos reportes, entre 14°C y 18°C, con nubosidad persistente.

El cambio más marcado llegaría entre el domingo 7 y el lunes 8 de junio. Los pronósticos anticipan una mayor probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada del domingo, con lloviznas y lluvias aisladas, además de un leve descenso de temperatura y más viento hacia la noche. Para el lunes por la mañana, incluso, los reportes señalan una ventana con chances más altas de lluvias y el ingreso de aire más frío, lo que dejaría una primera parte de semana con un perfil bastante más invernal.

Lo que deja esta mañana con niebla en Buenos Aires

La advertencia de este sábado vuelve a poner en primer plano un dato clave de esta etapa del año: la niebla no solo afecta la visibilidad, también cambia la rutina. Complica salidas, retrasa trayectos y obliga a extremar cuidados en la calle y en la ruta. En un contexto de humedad sostenida y cielo cubierto, el fenómeno puede repetirse con frecuencia en junio, por lo que estar atentos al pronóstico se vuelve tan importante como salir con abrigo.

Para quienes tengan que moverse sí o sí, la mejor estrategia es combinar prudencia, información actualizada y tiempos más flexibles. La visibilidad puede cambiar en pocos minutos y, con el correr de las horas, el panorama meteorológico además empezará a girar hacia un domingo con lluvias. En otras palabras: el fin de semana ya dio una señal clara de que el tiempo en Buenos Aires y el centro del país entró en una fase más húmeda, gris e inestable.